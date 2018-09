Berlusconi | M5s erede della peggiore sinistra del ' 900

Berlusconi attacca il M5s e annuncia : “Europee? Penso di candidarmi”. Di Maio : “Capo di Mediaset ha fatto suo tempo” : Silvio Berlusconi prova a tornare sulla scena e dal comizio di Fiuggi attacca i 5 stelle. Ma anche annuncia: “Penso che potrei candidarmi alle Europee”. Luigi Di Maio gli risponde su Facbeook: “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

Fiuggi - Berlusconi : "Il M5s è peggio della sinistra | Salvini? Da lui frasi sgradevoli e inaccettabili" : Berlusconi chiude la kermesse organizzata da Antonio Tajani: "Questo governo e soprattutto i Cinque Stelle, sono nemici della libertà - dice - Leggiamo annunci che attaccano la libertà dei cittadini".

Berlusconi : M5s nemici della libertà e delle imprese - da Salvini frasi inaccettabili : Duro attacco di Silvio Berlusconi al governo e a M5s, con una tirata d'orecchie a Matteo Salvini per le sue "uscite non gradevoli e non accettabili". Nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi, il presidente di Forza Italia ha affermato che "questo governo e soprattutto i Cinque Stelle, sono nemici della libertà". "Leggiamo annunci che attaccano ...

Silvio Berlusconi : “M5s erede della peggiore sinistra - Casalino dovrebbe andare a casa” : Il leader di Forza Italia torna a parlare in pubblico e da Fiuggi attacca duramente il Movimento 5 Stelle: "Si sta rivelando peggio di quanto immaginavamo, peggiore della sinistra, nemico delle imprese e delle infrastrutture del Paese, propenso a fare le nazionalizzazioni e decreti che chiama dignità, ma non hanno nulla di dignitoso".Continua a leggere