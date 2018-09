Berlusconi | M5s è peggio della sinistra Alzare il deficit sarebbe un

Silvio Berlusconi : “M5s erede della peggiore sinistra - Casalino dovrebbe andare a casa” : Il leader di Forza Italia torna a parlare in pubblico e da Fiuggi attacca duramente il Movimento 5 Stelle: "Si sta rivelando peggio di quanto immaginavamo, peggiore della sinistra, nemico delle imprese e delle infrastrutture del Paese, propenso a fare le nazionalizzazioni e decreti che chiama dignità, ma non hanno nulla di dignitoso".Continua a leggere

Berlusconi : M5S nemico libertà e imprese : 12.32 Alla manifestazione di Fiuggi, organizzata da Tajani,Silvio Berlusconi annuncia il "Manifesto per la libertà". "Questo governo e soprattutto i Cinque Stelle sono nemici della libertà", dice il leader di FI."Il M5S è peggiore della sinistra,nemico delle imprese e delle infrastrutture, propenso alle nazionalizzazioni". Con le misure "sui tetti pubblicitari, Mediaset chiuderebbe il giorno dopo", spiega Berlusconi."Questo governo preoccupa ...

Giancarlo Giorgetti stoppa Silvio Berlusconi : 'Lega e M5S governeranno per 5 anni' : Piano a dire che il centrodestra è rinato. Pochi minuti dopo la fine del vertice di giovedì ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni , infatti, il sottosegretario alla ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita' : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - Di Maio : «Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita» : Il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 stelle, andrà solo ai cittadini italiani, come chiede la Lega. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a Radio...

Salvini - Berlusconi - Meloni : intesa sulla Rai al vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

Rai - Rosato (Pd) : “Foa? M5s gridava ‘onestà’ e ora va a braccetto con Berlusconi. Governo di bugiardi e ipocriti” : “Il “male assoluto” diventa alleato. E così Salvini Di Maio e Berlusconi felicemente insieme pronti per il sì a Foa e a dividersi le poltrone della Rai. Veramente un bel Governo del cambiamento”. E’ il tweet pubblicato dal deputato Pd, Ettore Rosato, che, ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus), conferma la sua tesi: “Berlusconi è sempre stato mezzo in maggioranza e mezzo fuori. L’accordo per la nomina di Marcello Foa ...

Rai - Liuzzi (M5s) : “Nessuna offerta a Berlusconi. Imbarazzo per appoggio di FI? No - per eleggere Foa è necessario” : “Non c’è stato nessun compromesso. Da parte nostra nessun accordo con Forza Italia. Noi andiamo avanti con Foa”. A dirlo è la deputata del M5s, Mirella Liuzzi, dopo in Commissione di Vigilanza ha dato l’ok al Cda Rai per esprimere un nome per la presidenza della televisione pubblica (con l’astensione di Forza Italia). “Se Forza Italia voterà per Marcello Foa non ci sarà nessun Imbarazzo. Sono necessari i due ...

Rai - M5S irritato dopo vertice Salvini-Berlusconi : nessuna garanzia al Cav sulla Rai : All'indomani del vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, nei vertici M5S 'forte è l'irritazione per il fatto che si parli di garanzie a Berlusconi'. Dall'...

Vertice Lega-Fi ad Arcore - ira M5S 'Berlusconi non metterà mai le mani sulla Rai' : Il malumore era nell'aria già prima del Vertice di Arcore . E ora diventa irritazione esplicita. Fatta filtrare dai vertici del Movimento attraverso l'Adnkronos. 'Irritazione - si spiega - per il ...