Berlusconi in campo per le Europee Il manifesto per la libertà

(Di domenica 23 settembre 2018) Silviochiama i moderati e come nel '94 lancia una mobilitazione di quella parte degli elettori che si riconosce nei valori di Forza Italia. Intervenendo alla festa azzurra di Fiuggi, il Cav ha distributio il suo "della". "Come nel 1994 è l"ora di una grande mobilitazione delle coscienze per noi che rappresentiamo l"Italia seria, onesta, concreta, fattiva. Chiediamo di unirsi a noi anche agli italiani "dell"Altra Italia, quella che oggi non ha una rappresentanza politica, all"Italia che crede nel lavoro, nello studio, nella competenza, nell"impegno", si legge nel documento che ha consegnato ai presenti poco prima del suo discorso. Il Cavaliere ha poi chiesto uno sforzo anche ai giovani che devono essere il motore della nuova avventura politica: "Lo chiediamo per dare una speranza ai giovani, per costruire un futuro diverso per i nostri figli, per realizzare ...