Beni confiscati alle mafie | lo Stato mette in vendita i tesori dei boss

Mafia : Gaetti - in dl Sicurezza novità e paletti su uso Beni confiscati : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Nel decreto Sicurezza ci saranno alcune novità per quanto riguarda l'utilizzo dei beni confiscati, ad esempio con un uso sociale degli immobili che permetterà agli Enti locali la possibilità di utilizzarli per varie categorie sociali, speriamo anche per i testimoni di

Beni confiscati alle mafie : l'amministrazione Ranuccio avvia un percorso trasparente : Da novembre 2017, in un anno di lavoro intenso e riferito anche alle attività con ANBSC e Prefettura di Reggio Calabria, il Comune di Palmi può dire di avere avviato una politica virtuosa in temi di ...

La regia dei boss sul mercato ortofrutticolo di Palermo. 'Confiscati Beni per 150 milioni' : Dopo il duro colpo inferto alla mafia siciliana dalla Direzione investigativa antimafia di Palermo lo scorso venerdì con la maxi-confisca di 400 milioni di euro a carico dell'ex deputato regionale ...

'Ndrangheta - confiscati 2 - 5 mln di Beni : 10.46 beni per 2, milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Reggio calabria a Giuseppe Stefano Tito Liuzzo, condannato per associazione mafiosa come appartenente alla cosca Rosmini della 'Ndrangheta reggina,egemone nei quartieri Modena, Ciccarello e San Giorgio Extra di Reggio. Il provvedimento si collega all'operazione "Araba Fenice" del 2013,che aveva portato a 47 arresti e al sequestro di 14 imprese e società,unità ...

Mafia - confiscati a Palermo Beni per 150 milioni ai fratelli Ingrassia : I due imprenditori palermitani sono ritenuti contigui a cosa nostra. Le indagini hanno accertato l'infiltrazione della criminalità organizzata nel Mercato ortofrutticolo del capoluogo siciliano, sia ...

'I Beni confiscati alla mafia non possono essere assegnati ai nomadi' : Approfondimenti Villagrazia, senzacasa occupano ville assegnate ai Rom: 'Prima gli italiani' - VIDEO 9 agosto 2018 Case ai rom, residenti infuriati con l'assessore: 'Qui zingari non ne vogliamo' - ...

CONFISCATI Beni PER 400 MILIONI A EX DEPUTATO ACANTO/ Ultime notizie Palermo : gestiva patrimonio di Provenzano : Palermo, mafia: CONFISCATI BENI per 400 mln ad ex DEPUTATO regione Giuseppe ACANTO, vicino alla cosca mafiosa dei Villabate. Il ruolo del collaboratore di giustizia Francesco Campanella.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 23:06:00 GMT)

