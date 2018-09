Basket | guai per Gentile | ancora fermo | salta il precampionato con Houston

sportfair

(Di domenica 23 settembre 2018) Alessandronon prenderà parte al training camp con gliRockets di James Harden: le ultime Alessandronon parteciperà al training camp con gliRockets. Il cestista italiano non figura tra i convocati di D’Antoni per ildella franchigia di James Harden, dato che non harecuperato al meglio dai problemi alla mano che hanno caratterizzato la sua estate. Secondo le ultime indiscrezionisarebbe alla ricerca di un contratto in Europa, non in Italia dove a detta dello stesso Alessandro si sarebbero creati pregiudizi nei suoi confronti.L'articoloperilconSPORTFAIR.