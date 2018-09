Baseball | Super 6 2018 | la finale è Italia-Olanda Cos’è successo | cosa può succedere

Baseball - Italia-Olanda - Finale Super6 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Dopo due giorni che la pioggia ha reso davvero molto travagliati, il Super 6 di Baseball giunge all’atto Finale. Di fronte, come tradizione europea impone, ci sono Italia e Olanda: è atteso un Baseball da fuochi d’artificio per entrambe le squadre, già affrontatesi nel girone eliminatorio con vittoria dei padroni di casa per 9-8 all’extra inning. A Hoofddorp, però, le cose possono cambiare ogni volta in un attimo, come la ...

Baseball - Super 6 : l’Italia in finale con l’Olanda. Piegata la Spagna - domani l’assalto agli Orange : L’Italia prepara al meglio la rivincita ai padroni di casa dell’Olanda battendo per 8-5 la Spagna in quel di Hoofddorp (Olanda) nell’ultimo incontro del girone del Super 6. Praticamente uno scontro diretto che proietta il team dello Stivale alla finale contro i padroni di casa a prescindere dall’esito della sfida tra iberici ed Orange. Gli azzurri di Gerali pagano un avvio in sordina durante il quale le mazze spagnole ...

Baseball - Super6 2018 : Italia-Spagna. Programma - orari e tv : Dopo la vittoria di oggi contro la Repubblica Ceca, c’è un ultimo scoglio che separa l’Italia dalla finale del Super6 2018 di Baseball: si tratta della nazionale spagnola. Gli iberici stanno disputando un gran torneo (3 vittorie su 3), ma non hanno ancora affrontato gli olandesi (match che inizierà tra poco), oltre che la nostra nazionale. La partita di domani sarà, molto probabilmente, un dentro o fuori per entrambe le squadre, con ...

Baseball - Super 6 2018 : l’Italia travolge la Repubblica Ceca per 25-10 nel festival dei fuoricampo : Un autentico festival dei fuoricampo: Italia-Repubblica Ceca, nella quarta giornata del Super 6, pur essendo durata cinque soli inning, ha regalato davvero qualsiasi cosa nelle due ore e mezza in cui si è disputata. Gli azzurri hanno portato a casa la partita con un sonante 25-10, frutto di grandi prestazioni in particolare di Chris Colabello ed Alex Liddi, che hanno fatto disperare i pitcher cechi vorticosamente ruotati dal manager Michael ...

Baseball - Super6 2018 : Italia-Repubblica Ceca. Programma - orari e tv : Dopo la sconfitta con l’Olanda, per l’Italia è tempo di rimettersi in marcia nella corsa verso il secondo posto che vale la finale. Prima di affrontare la Spagna, però, c’è l’ostacolo Repubblica Ceca, che arriva a quest’appuntamento con una vittoria e due sconfitte sulle spalle. L’ultimo impegno dei cechi è stato il pirotecnico 15-10 contro il Belgio, poche ore prima della furiosa battaglia tra azzurri e ...

Baseball - Super 6 2018 : Italia sconfitta all’extra inning dall’Olanda per 8-9 dopo aver guidato per tutto l’incontro : sconfitta dal retrogusto assai amaro per l’Italia nella terza giornata del Super 6 di Baseball. La Nazionale di Gilberto Gerali è stata sconfitta per 8-9 all’extra inning dall’Olanda nel big match del torneo. Il rovescio è reso più cocente dal fatto che gli Italiani avevano condotto la gara per tutto il tempo: l’unico cambio di leadership è coinciso con l’ultimo punto. Gli azzurri dovranno ora non avere alcun attimo ...

Baseball - Super6 2018 : Italia-Olanda - il superclassico che chiude la terza giornata a Hoofddorp : Olanda-Italia, Italia-Olanda: la partita che rappresenta il livello più alto del Baseball europeo. Al Super6 scendono in campo 31 Campionati d’Europa, 25 secondi posti e 4 terzi posti europei. L’Italia viene da due vittorie: convincente quella contro la Germania, un po’ tirata, ma senza eccessivi rischi, quella contro il Belgio. Nella prima s’è messa in evidenza un po’ tutta la squadra, sospinta dai due Maggi e da ...

Baseball - Super6 2018 : Italia-Olanda. Programma - orari e tv : Dopo le due vittorie contro Germania, in scioltezza, e Belgio, con tante difficoltà, l’Italia è pronta all’attesissimo match di domani sera contro l’Olanda, padrona di casa e favorita alla vittoria della competizione, la quale, però, ha faticato più del previsto contro la Repubblica Ceca alla partita di esordio, poi vinta con il risultato di 7-6. Azzurri a caccia di un risultato importante che garantirebbe quasi matematicamente ...

Baseball - Super 6 : l’Italia archivia la pratica Belgio soffrendo nel finale : 24 ore dopo la brillante vittoria sulla Germania gli azzurri della nazionale italiana di Baseball trovano una nuova vittoria nel Super 6. Belgio sconfitto per 7-4 e ruolino di marcia che resta immacolato prima del big match contro gli eterni rivali olandesi. L’Italia parte contratta (con alcuni cambi rispetto a ieri), ed impiega ben 3 inning prima di mettere a referto i primi punti. Chirs Colabello ed Alex Liddi battono forte conquistando ...

Baseball - Super6 2018 : Italia-Belgio. Programma - orari e tv : Dopo la convincente vittoria di stamattina contro la Germania, il cammino dell’Italia al Super6 si incrocia con quello del Belgio. Domani alle 11:00 gli azzurri avranno l’occasione di portare il proprio record sul 2-0 prima del big match attesissimo contro l’Olanda. La squadra belga ha come obiettivo massimo non arrivare ultima nella competizione e giocheranno il match senza tante pressioni. Per i nostri, invece, la vittoria è ...

Baseball - Super6 2018 : l’Italia vince e convince - sconfitta la Germania per manifesta superiorità : Un’Italia ingorda strapazza la Germania nella prima partita del Super6 2018 di Baseball. Match senza storia, azzurri nettamente superiori, autori di ben 5 fuoricampo! I tedeschi, al contrario, hanno faticato anche a mettere a segno il loro singolo punto, merito di un buon Luis Lugo sul monte di lancio. L’incontro si sblocca con i colpi di Alessandro Vaglio (al secondo inning) e Chris Colabello (al terzo inning), che regalano ai ...

Baseball - Super6 2018 : l’Italia esordisce da favorita contro la Germania : Domani alle 11:00 a Hoofddorp (Olanda) ci sarà l’esordio della nostra nazionale di Baseball al Super6 2018, il torneo più importante dell’anno che vedrà affrontarsi le sei migliori squadre europee. Di fronte avremo la nazionale tedesca, già sconfitta il 19 luglio di quest’anno al Pim Mulier Stadium durante la Haarlem Week con il risultato di 3 a 1. Ci sarà qualche cambio rispetto all’ultimo precedente, ma, senza dubbio, ...

Baseball - Super6 2018 : Italia-Germania. Programma - orari e tv : Domani alle 11:00 ci sarà il debutto della nazionale italiana di Baseball nel Super6 2018, torneo che racchiude le sei migliori squadre d’Europa. Si tratta di test molto importanti e prestigiosi, utili soprattutto a capire qual è la condizione fisica rispetto agli altri team in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come già annunciato dal manager Gilberto Gerali, ci aspetta un’Italia un po’ diversa da quella ...