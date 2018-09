Bagni pubblici | pochi | rotti e ormai inavvicinabili

Nei Bagni pubblici attenti a come vi asciugate le mani : così i batteri proliferano : Uno studio pubblicato dal 'Journal of Hospital Infection', effettuato tra Italia, Francia ed Inghilterra, ha dimostrato come...

Corea - 26 mila donne spiate nei Bagni pubblici con telecamere nascoste : Settantamila persone sono scese in piazza a Seoul, in Corea del Sud , per protestare contro quella che per molti cittadini del Paese è un'emergenza nazionale: la presenza di telecamere nascoste per ...

A Seul ci saranno controlli giornalieri contro le telecamere nascoste nei Bagni pubblici : Vengono installate per riprendere chi usa le toilette e pubblicare i video online: tra il 2012 e il 2016 sono stati denunciati oltre 26mila casi The post A Seul ci saranno controlli giornalieri contro le telecamere nascoste nei bagni pubblici appeared first on Il Post.