Aveva ragione Spalletti | adesso l' Inter ha un cuore diverso

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco va a picco : Aveva ragione Antonella Clerici : La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici non funziona. Gli ascolti sono a picco e i cambiamenti voluti dalla nuova presentatrice – più rubriche e meno ricette – non convincono. Molti telespettatori criticano poi la fidanzata di Matteo Salvini perché è troppo costruita. Anche la scelta di certi look non giova. Gli abitini in seta o eccessivamente scollati non si adattano a una trasmissione prettamente ...

Clamoroso a “La prova del cuoco” di Elisa Isoardi. La Rai cambia : “Aveva ragione Antonella” : Dopo il Clamoroso flop del debutto, c’è ancora ovviamente grande curiosità intorno a quello che succede a ”la prova del cuoco”. I numeri, i dati di ascolto, relativi alle nuove puntate del programma condotte da Elisa Isoardi non sono stati dei migliori e rispetto alle edizioni condotte da Antonella Clerici il calo registrato ha fatto saltare sulla sedia i vertici Rai. Prendere il posto della Clerici non è stato facile, perché ...

Mafia Capitale - Pignatone : 'Roma non è Palermo - ma Avevamo ragione' - : Dopo le condanne in Appello che hanno riconosciuto l'associazione mafiosa, il procuratore capo capitolino dice: "Il problema più grave resta la corruzione", Mondo di mezzo è "il tassello di un mosaico ...

Ciro di Marzio non è morto : i fan di Gomorra Avevano ragione e Marco d’Amore sbarca al cinema : Marco d'Amore torna sullo schermo per vestire i panni di Ciro di Marzio ma chi pensa già alle famose bolle del finale della terza stagione di Gomorra farà meglio a riporre i propri sogni in un cassetto impolverato. Marco d'Amore tornerà a vestire i panni dell'Immortala in Gomorra 4? La risposta è categorica, ed è no. Mille volte lo ha ripetuto la produzione della serie: Gomorra non è un fantasy, anzi, e in quanto tale non è propensa a far ...

The Last Ship 5×04 : Chandler Aveva ragione : The Last Ship 5×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv andrà in onda sull’emittente americana TNT domenica, 30 settembre 2018. “Tropic of Cancer” apre la strada ad inquietanti scenari non solo per la Nathan James, ma per l’intera umanità. La trama di The Last Ship 5×04 ci conferma che le minacce verranno portate a termine. The Last Ship 5×04 trama e anticipazioni Il compito della Nathan ...

Vaccini. Conferma dell'obbligo - il presidente Bonaccini e l'assessore Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della scienza. E la conferma che Avevamo ragione quando in Emilia-Romagna lo introducemmo due anni fa' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...

SOVRANISMI/ Salvini-Orbán - Aveva ragione Eliot : tutto finirà in uno sbadiglio generale : l governo si muove sulla linea dell'"andare-via-da" e il sovranismo fa alleanze con i perdenti. Ma ciò non deve stupire perché il caos regna sovrano.

Asia Argento - la rabbia di Pietro Senaldi : Aveva ragione Libero - è una faccia di bronzo. Di cosa è il simbolo : Quando il suo uomo si è ucciso ha twittato al mondo la sua disperazione ma non ha interrotto i suoi lavori. Che professionista.

Coffee & the city - Grillo Aveva ragione Lagos è un paradiso. Del caffè : Duole dirlo ma alla fine, forse, aveva ragione Beppe Grillo quando durante la campagna elettorale per elezioni politiche dello scorso 4 marzo, indicò Lagos come una delle “capitali in cui si vive meglio al mondo”. Lagos, lo abbiamo scritto a suo tempo, non è la capitale della Nigeria e, a differenza

Aveva ragione Umberto Eco : i politici in tv sono come Mike Bongiorno : Gioco dell'estate: rileggere la celebre Fenomenologia pensando agli ospiti dei talk show: "Ignoranti, non usano i conguntivi e rappresentano l’uomo assolutamente medio. Per questo il pubblico li ama" Salvate il soldato Sgarbi, impiegato del litigio da copione " Applausi e dirette facebook: la triste deriva dell'informazione in tv" Cinque programmi per Gigi Marzullo. E buonanotte cultura " Temptation Island, ?una scatola talmente vuota che ...