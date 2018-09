Aversa | garza dimenticata nell' addome di una paziente | rischia la morte

Blastingnews

(Di domenica 23 settembre 2018) Quella accaduta ad, noto comune della provincia di Caserta, è l'ennesima vicenda di presunta malasanità accaduta in Italia. Il grave episodio si è verificato presso l'ospedale Moscati della cittadina, dove un medico della struttura sanitaria avrebe dimenticato unaall'interno dell'di una signora cinquantenne di San Marcellino, provocandole seri problemi e facendolere la. Secondo quanto si apprende dai media locali, adesso la radiologa, Giuseppina Fabozzi, una trentottenne di Trentola, comune limitrofo, è finita sotto processo e dovrà difendersi dalle accuse che le sono state contestate. Il medico non si sarebbe accorto della presenza del 'corpo estraneo' Secondo le accuse, infatti, la dottoressa, nonostante la vittima fosse stata sottoposta a tac e ad esami strumentali, non si sarebbe accorta della presenza dellanel corpo della donna ...