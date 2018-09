Audio Casalino | D' Alema | ' Parole sgradevoli' Speranza | ' Inaccettabile | si dimetta'

Conte affronta le tensioni : dall' Audio di Casalino ad una manovra coraggiosa : Roma, 23 set., askanews, - Dopo tre giorni in Puglia, lontano da Roma ma non dalle polemiche, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a vivere una delle settimane più intense e ...

Casalino - caos Governo per Audio WhatsApp/ Minacce tecnici Mef - Berlusconi : “dovrebbe avere valigia in mano” : Rocco Casalino , l' audio WhatsApp contro Mef e Tria genera caos nel Governo Lega-M5s. Ultime notizie, Salvini al collega "è stato incauto": le reazioni e la difesa di Conte e Di Maio(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Salvini : “Legge di bilancio sia coraggiosa. Tria la faccia espansiva. Audio Casalino? Incauto - non minacciamo nessuno” : “La legge di bilancio ? Una cosa è importante: che sia coraggiosa”. E sul caso dell’ Audio di Rocco Casalino: “Credo che sia stata Incauto . Ma nessuno minaccia nessuno. Quello che vogliamo dire noi lo diciamo con il sorriso”. Il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini , intervistato dal Corriere della Sera, parla della manovra sul tavolo dell’esecutivo e dei rapporti con Giovanni Tria : “A me piacerebbe ...

Audio Casalino - Conte : “Confermo piena fiducia nel mio portavoce. Sono state violate regole deontologiche” : “Non commento qualcosa che è stato prodotto violando le regole , costituzionali e deontologiche. Per il resto confermo la mia fiducia in Casalino “. Queste le parole di Giuseppe Conte , presidente del Consiglio, durante il punto stampa al termine della visita all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. L'articolo Audio Casalino , Conte : “Confermo piena fiducia nel mio portavoce. Sono state violate regole deontologiche” proviene da ...

Casalino - bufera sull' Audio contro i tecnici Mef. Di Maio e Conte lo blindano - ira Tria : Dallo stesso Tesoro si entra nel merito dello s contro : 'le coperture e l'attribuzione delle risorse non spetta alle strutture tecniche ma sono una scelta politica', precisano fonti di via XX ...

Luciano Nobili - PD - : ' Audio Casalino diffuso apposta da M5S per avere alibi' : Luciano Nobili , deputato del Partito democratico, a proposito dell 'Audio del portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino diffuso oggi da Repubblica, scrive su Facebook : 'non credo che il minaccioso ...

Audio Rocco Casalino - tra deontologia e sciatteria : Il caso Huffington Post-Casalino è di quelli che chiamano in causa i principi della correttezza e della deontologia professionale sia in capo a Rocco Casalino sia in capo ai giornalisti dell’Huffington Post destinatari del suo messaggio, poi pubblicato da Repubblica. Secondo il premier Giuseppe Conte “la diffusione dell’Audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono fondamentali ...