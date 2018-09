Attacco a parata - l'Iran accusa gli Usa : 13.38 Gli Usa e gli alleati arabi del Golfo sono i veri responsabili dell' Attacco alla parata militare di Ahvaz, che ha causato 29 morti. Lo ha detto il presidente iraniano Rohani, che ha accusa to gli americani di creare insicurezza nella Repubblica islamica. Rohani ha promesso che l'Iran "non lascerà che questo crimine resti impunito". "Gli Usa -ha detto- hanno mostrato al mondo la loro natura di bulli e continuano a perseguire le loro ...

Attacco IN IRAN : 29 MORTI ALLA PARATA MILITARE/ Video dell’attentato - Isis rivendica : Teheran contro gli Usa : IRAN , MORTI e feriti in un ATTACCO Isis ALLA PARATA MILITARE . Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Attacco parata - Iran convoca 3 Paesi Ue : 8.20 Il governo Iraniano ha convocato gli incaricati d'affari di Danimarca,Olanda e Gran Bretagna in merito all'Attacco che ieri ha fatto almeno 29 morti durante una parata militare ad Ahvaz, nella parte sud occidentale del paese. Con i diplomatici dei tre Paesi europei Teheran ha "protestato per la presenza nei loro rispettivi Paesi di diversi membri di gruppi terroristici", ha riferito l'agenzia Irna.L'Attacco è stato rivendicato sia ...