Atletica – Campionati Italiani di Società U23 : tutti i risultati delle gare andate in scena a Pavia : Festeggiano il successo l’Atletica Vicentina tra gli uomini e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile Nei Campionati Italiani di Società under 23, a Pavia, festeggiano il successo l’Atletica Vicentina tra gli uomini e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile. Quattro punti di vantaggio per i veneti a quota 162 davanti al Cus Parma (158) e alla Studentesca Rieti Milardi (154), vincitrice di entrambi i titoli nella scorsa ...

P. S. Giorgio - Atletica : Team Atletica Marche e Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti" protagoniste ai Campionati Regionali giovanili di S. ... : La pista di San Benedetto del Tronto ha incoronato i campioni Regionali 2018 dalla categoria cadetti alle promesse, in una due giorni di gare in cui gli atleti del Team Atletica Marche e dell' ...

Atletica – Campionati Mondiali di corsa in montagna - due podi per l’Italia in Andorra : Brilla il secondo posto della formazione femminile under 20 che, dopo la vittoria ai recenti Europei, riesce a salire un gradino rispetto alla passata stagione Italia due volte sul podio dei Campionati Mondiali di corsa in montagna. A Canillo, nel Principato di Andorra, la squadra maschile senior conferma la medaglia d’argento della scorsa edizione, piazzando tre atleti nella top ten: settimo il comasco Francesco Puppi, ottavo e nono i ...

Atletica - tutto pronto per i Campionati Mondiali di corsa in montagna : sedici azzurri in gara : Il Principato di Andorra ospiterà domani i Campionati Mondiali di corsa in montagna, ecco tutti gli azzurri impegnati Appuntamento sulle cime iridate. Domenica 16 settembre a Canillo, nel Principato di Andorra, è il giorno dei Campionati Mondiali di corsa in montagna per 16 azzurri, 8 uomini e 8 donne. Presenti tutte e quattro le formazioni al completo: seniores e under 20, in ambedue i settori. La squadra italiana viene da una delle ...

Atletica - Campionati Italiani Assoluti : primo titolo italiano all'aperto per Elena Vallortigara - Davide Re domina nei 200 : Non solo la vittoria di Tamberi, sono tanti i big riusciti a conquistare a Pescara i titoli Italiani Il 2,30 di Gianmarco Tamberi nell'alto e una prova super del giavellotto femminile, con una delle ...

Atletica - Campionati Italiani Assoluti - quinto titolo nazionale in carriera per Tamberi : 'tutto questo mi mancava' : L'atleta azzurro vince la gara di salto in alto a Pescara, centrando il quinto titolo italiano in carriera Pescara mette un gigantesco 'like' sul 2,30 di Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Gianmarco Tamberi dà spettacolo - Andrew Howe squalificato per falsa partenza nei 200 : Termina il weekend di Atletica leggera dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2018, disputati a Pescara. Tanti campioni in pista nell’ultima giornata di gare: attesissime le stelle dell’alto Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara. Gimbo dà spettacolo pure all’interno dello stadio “Giovanni Cornacchia”: considerato che ormai non ha nulla da perdere, dato che con molta probabilità quella di oggi è stata l’ultima uscita stagionale, il 26enne ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Jacobs re dei 100 maschili - Nadia Battocletti prima 2000 a vincere un titolo nazionale. Daisy Osakue male nel disco : Seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera 2018, in corso a Pescara. prima dell’inizio delle gare si diffonde la notizia del ritiro di Simone Cairoli: “Il mio tendine ha deciso per me. Troppo male alla caviglia, meglio non rischiare” ha detto il multiplista, ieri in prima posizione provvisoria nel decathlon. Il titolo della specialità è stato ottenuto da Luca Di Tizio, mentre nell’eptathlon vince Sveva ...

Atletica – Campionati Assoluti - Jacobs ed Herrera monopolizzano i 100 metri : Ai Campionati Italiani Assoluti di Pescara i 100 metri nel segno di Marcell Jacobs e Johanelis Herrera Le finali dei 100 metri catalizzano puntualmente l’attenzione della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Pescara. Sul nuovo rettilineo azzurro dello Stadio Adriatico sfreccia alla vittoria il favorito Marcell Jacobs (Fiamme Oro) che con 10.24 (+0.1) ha la meglio su Roberto Rigali (Brixia Atletica 2014) e sul forte ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Antonella Palmisano vince la 10 km. Show Massimo Stano : mondiale stagionale! : La pioggia caduta a Pescara caratterizza la prima giornata dei Campioni Italiani Assoluti 2018 di Atletica leggera, uno degli ultimi appuntamenti agonistici della stagione. I riflettori erano puntati sulle 10 km di marcia che hanno assegnato i primi titoli della kermesse tricolore: sul lungomare Cristoforo Colombo si sono imposti come da pronostico Antonella Palmisano e Massimo Stano. La pugliese, reduce dal bronzo conquistato agli Europei nella ...