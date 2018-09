Asti | investe e uccide il figlio in retromarcia

ilgiornale

: Asti, fa manovra e investe il figlio: morto bimbo di 3 anni #asti - MediasetTgcom24 : Asti, fa manovra e investe il figlio: morto bimbo di 3 anni #asti - Laprimapagina : #Asti #Viarigi Alessandrino investe e uccide il figlio di tre anni - infoitinterno : Asti, investe figlio con pick up. Morto bimbo di 3 anni - Cronaca - -

(Di domenica 23 settembre 2018) Tragico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Viarigi, in provincia di.La vittima è un bimbo di soli 3 anni, investito dal padre che, alla guida del suo pick up, stava effettuando una manovra in.Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri il 40enne, un pastore del luogo, aveva fatto salire i suoi due figli di 3 e di 6 anni sul cassone dell"auto per raggiungere il pascolo delle mucche a poche decine di metri di distanza dalla propria abitazione.A causa del terreno sconnesso, durante il tragitto, i bambini sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo, cadendo sull"erba. Scorgendo ilpiù grande, che nel frattempo si era già rialzato, alle spalle del pick up, il padre sarebbe tornato subito indietro per recuperarlo, innestando la. Purtroppo non si è reso conto che ad essere sbalzato fuori dal cassone era stato anche il bimbo più ...