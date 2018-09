Asti | bimbo di tre anni travolto e ucciso nel cortile dall’auto del papà in manovra

fanpage

(Di domenica 23 settembre 2018) Il dramma a Viarigi, piccolo comune piemontese nel cuore delle colline del Monferrato. La piccola vittima stava giocandodi casa quando il padre, al volante del suo pick up, non si è accorto di lui e lo ha. Nonostante l'arrivo dei soccorsi medici del 118 anche con una eliambulanza, per il bambino non c'è stato nulla da fare.