Arsenal-Everton | Formazioni Ufficiali 23-09-2018 | Premier League

(Di domenica 23 settembre 2018)-2019, 6^ giornata:, le, domenica 23 settembre, ore 17. Nei Gunners esordio dal primo minuto per Lucas Torreira., domenica 23 settembre. All’Emirates va in scena, il match che chiuderà la sesta giornata di. Indisponibileper i Gunners il centrocampista Henrikh Mkhitaryan; esordio dal primo minuto per Lucas Torreira. Nei Toffees non c’è il debutto dal primo minuto del difensore colombiano Yerry Mina che non ha ancora risolto il suo problema al piede. Marco Silva dovrà fare a meno dei difensori Seamus Coleman e Phil Jagielka, così come il centrocampista André Gomes.Dati e curiositàL’è imbattuto da 24 nelle partite casalinghe contro l’in tutte le competizioni (20 vittorie, 4 pareggi). L’ultima sconfitta risale al gennaio del 1996 per ...