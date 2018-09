Arriva legge su sesso sicuro

Fisco - Arriva legge anti scartoffie : Movimento 5 Stelle e Lega dichiarano 'guerra' alle scartoffie e presentano la loro prima proposta di legge congiunta, che reca "disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività ...

Serie B - caos ripescaggi - potrebbe Arrivare anche un decreto legge : La situazione per il campionato di Serie B continua ad essere molto complessa. Nei giorni scorsi il collegio di garanzia del CONI ha lasciato la Serie B a 19 squadre, ma il TAR ha riaperto il discorso ritenendo legittimi i ricorsi dei club che avevano chiesto il ripescaggio. Adesso il caos domina con le società in attesa di ripescaggio che ancora non sono scese in campo perché non sanno in quale categoria giocheranno in questo anno ...

Legge di bilancio e reddito di cittadinanza - pressioni M5S su Tria : dopo rumors Arrivano le smentite : Ennesima girandola di rumor e smentite sul futuro del ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, dato più volte sul punto di perdere la poltrona.

Divorzi : Arriva in Senato la proposta di legge che cancella l'assegno di mantenimento : Il disegno di legge del leghista Pillon che piace ai papà si ispira al principio di "biogenitorialità perfetta", prevede doppio domicilio per i figli e obbliga alla mediazione familiare. Giovedì invece al via l'iter per la chiusura domenicale degli esercizi commerciali

Rivoluzione negozi : Arriva la proposta di legge. Cosa potrebbe cambiare : La maggioranza si muove per rivedere le norme sulle aperture domenicali, limitandole a 8 giornate in tutto l’anno. In Commissione Attività Produttive della Camera è stata presentata una proposta di legge a prima firma di Barbara Saltamartini, della Lega, in cui si propone un nuovo “piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali”. Il documento individua “i giorni e le zone ...

Negozi chiusi di domenica - Arriva la proposta di legge : Roma, 6 set., askanews, - Al via l'iter di legge per disciplinare le aperture domenicali dei Negozi.

India : è Arrivata la sentenza della Corte Suprema. Gli omosessuali non sono più fuorilegge : Essere gay in India non è più reato. I giudici supremi hanno infatti abolito la legge del codice penale, nota come "Sezione 37", che prevedeva prevedeva il pagamento di una multa e la reclusione fino all'ergastolo per "chiunque abbia volontariamente rapporti carnali contro l'ordine della natura".Continua a leggere

Luigi Di Maio : 'Arriva la legge Spazza Corrotti' : ''Corrompere non conviene più''. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio [VIDEO], che attraverso i social e il blog dei 5 Stelle ha pubblicato una lettera indirizzata a ''corrotti o potenziali tali''. Nel testo viene annunciato un nuovo provvedimento anti-corruzione, che prevedera' anche l'utilizzo della figura dell'infiltrato e il DASPO ad aeternum. Di Maio: 'Non sfidate la sorte, non sfidate lo Stato' La lettera dichiara, con tono ...

La lettera di Di Maio ai corrotti d’Italia : “Arriva la legge che vi spazzerà via” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, invia una lettera pubblica ai corrotti e ai corruttori d'Italia, annunciando nuovamente l'arrivo di una legge anticorruzione, definita "Spazza corrotti": "È una misura che non lascia alcuno scampo a chi corrompe e a chi viene corrotto. Per cui, in sostanza, corrompere non conviene più. A nessuno e in nessun caso".Continua a leggere

