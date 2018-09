Arriva in Valtellina il “Ponte del Cielo” | un’esperienza da brividi per l’attraversamento

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 settembre 2018) E’ stato inaugurato sabato pomeriggio a Tartano (Sondrio) il ponte tibetano più alto d’Europa. Il ‘Ponte nel cielo’ collega la località Campo Tartano, fra le Orobie in, ai maggenghi di Frasnino. L’idea di questa passerella (lunga 234 metri) per agevolare il lavoro degli alpeggiatori è nata nel 2016 ed ora è divenuta realtà, come ha spiegato Renato Bertolini, il presidente del ‘Consorzio Pustarèsc’, ente promotore del progetto e finanziatore unitamente alla Fondazione Proe alla Comunità Montana di Morbegno. Oggi in centinaia, fra cui numerosissimi villeggianti, si sono dati appuntamento nella località per la prima passeggiata da vivere sospesi nel vuoto a un’altezza di 140 metri. Ora i turisti potranno attraversarlo pagando un biglietto di 5 euro che consentirà di spostarsi da un versante all’altro della montagna in un panorama mozzafiato ...