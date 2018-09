Arriva in Italia Nextdoor | l' app per vicini di casa - Consumi senior intergenerazionali

Miss Italia trema - Arriva il verdetto sulle foto hot : trema Carlotta Maggiorana. Martedì prossimo la 26enne neo eletta Miss Italia conoscerà il suo destino dopo l'esclusiva del settimanale "Oggi" sul fatto che abbia posato nuda contravvenendo al ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : l’Italia chiude la rassegna con 14 medaglie. Nell’ultima giornata Arriva l’argento delle sciabolatrici : l’Italia chiude con un bottino di 14 medaglie gli Europei di Scherma paralimpica di Terni. Il Bel Paese con quattro ori, quattro argenti e sei bronzi termina questa rassegna continentale al terzo posto nel medagliere alle spalle di Russia (8,3,9) ed Ucraina (6,3,7). Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati dell’ultima giornata di gare. Nella sciabola femminile a squadre l’Italia conquista la medaglia d’argento con il quartetto formato da ...

Allerta Meteo - subito dopo l’Equinozio d’Autunno Arriva sull’Italia un’intensa sfuriata fredda : temperature in picchiata da Lunedì 24 : 1/22 ...

Arriva l’autunno : termina l’estate 2018 - classificata tra le più calde dal 1800 in Italia : Arriva l’autunno dopo un’estate che si è classificata in Italia, dal punto di vista climatologico, al 5° posto tra le più calde dal 1800 con temperature di ben 1,74 gradi superiori alla media storica ma con la caduta del 56% di precipitazioni in più rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr in occasione dell’arrivo dell’autunno 2018 che avrà inizio il 23 settembre con l’equinozio ...

Nextdoor - l'app per vicini di casa Arriva in Italia - : "Sebbene la tecnologia consenta a un numero sempre maggiore di persone di connettersi virtualmente da ogni parte del mondo, è un desiderio comune quello di rafforzare i legami nella vita reale che si ...

Lotta - Mondiali Junior 2018 : Arriva la prima medaglia per l’Italia - Aurora Campagna si tinge di bronzo nei -62kg : Da Trnava (Slovacchia) giunge la prima medaglia della nazionale italiana ai Mondiali Junior di Lotta 2018. Dopo aver sfiorato addirittura la finale per l’oro, Aurora Campagna sale sul gradino più basso del podio nella categoria -62 kg femminile, dopo aver superato la “ripescata” Irina Kuznetsova (Kazakistan). Terminato ieri il percorso netto fino alla semifinale, persa 3-1 contro Nabira Esembaeva (Uzbekistan), la nostra ...

Farnesina : Menoona Safdar è Arrivata in Italia : 21.50 - Menoona Safdar, come anticipato stamattina, è atterrata all'aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Doha.Giovedì 20 settembre 2018 - Menoona Safdar, la ragazza che era stata trattenuta in Pakistan contro la sua volontà dai famigliari, sta rientrando in Italia. La notizia è stata data dal Ministero degli Esteri guidato da Enzo Moavero Milanesi. La Farnesina in una nota spiega:"Il positivo esito, che ha posto fine a una grave ...

Weekend di festa per i borghi italiani : Arriva l’autunno delle Bandiere Arancioni : Lama dei Peligni (CH)Castelvetro di Modena (MO)Oriolo (CS)Dolceacqua (IM)Maniago (PN)Caderzone Terme (TN)Collodi (PT)Gradara (PU)Zungoli (AV)Soave (VN)Nemi (Roma)Gromo (BG)Cisternino (BR)Frosolone (IS)Agliè (TO)Étroubles (AO)Gavoi (NU)Petralia Sottana (PA)Valsinni (MT)Siamo costantemente attratti dalle mete lontane senza pensare, a volte, ai tesori unici e senza tempo che vivono a due passi da noi. L’Italia è costellata di bellezze autentiche ...

Hit refresh - il libro di Satya Nadella - Arriva in Italia con la traduzione : Hit refresh, il primo libro dell’attuale CEO di Microsoft, è adesso acquistabile da Amazon nella versione completamente tradotta dall’inglese all’Italiano. Al suo interno vi sono i pensieri di Satya Nadella che spiega pubblicamente la sua visione di tecnologia e, soprattutto, alcuni dettagli sul suo operato anche riguardo il settore mobile. Comunicato stampa HIT refresh è il primo libro scritto dal terzo CEO della storia del ...

Arriva in Italia il Magnum vegano : In Svezia e in Finlandia si è dimostrato un successo, e così Algida ha deciso di portare anche in Italia la versione vegana di uno dei suoi prodotti più celebri. Debutterà infatti nei prossimi giorni sul mercato tricolore il nuovo Magnum Vegan, versione milk-free del famoso gelato alla vaniglia ricoperto di cioccolato. “Noi di Magnum crediamo che ogni persona debba godere di qualsiasi piacere scelga”, hanno spiegato i vertici del ...

Previsioni Meteo Europa - la prossima settimana Arriva il freddo : 2 irruzioni artiche manderanno l’estate K.O. - anche in Italia [MAPPE] : 1/14 ...

'La Banda Grossi' Arriva nei cinema di tutta Italia : ... la Banda Grossi è infatti il film Italiano di maggior successo della storia del Crowdfunding, avendo raccolto oltre euro 72.000 di contributi da tutto il mondo , nel solo mese di Luglio 2016. Un ...

Google Pay Arriva in Italia/ Come si paga - funzionamento e privacy : tutte le info per acquisti in un click : In Italia si aprono le porte a Google Pay, Come funziona e per quale motivo dovreste usarla? Ecco le banche che aderiscono e tutte le info sulla privacy e il suo utilizzo.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incanta e trascina il Paese - azzurri vicini alla Final Six! Fin dove può Arrivare la Nazionale? : L’Italia sta letteralmente incantando ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha dominato la prima fase infilando cinque vittorie consecutive e ha attirato attorno a sé grande affetto, una passione sfrenata e un tifo molto caloroso come dimostrano i numeri fatti registrare negli ultimi dieci giorni. Pienone assoluto al Foro Italico di Roma per l’esordio contro il Giappone (oltre 11mila spettatori) e poi Mandela Forum ...