Aragon Moto3 | trionfo di Martin Bezzecchi e Bastianini | che rimonta!

Moto3 - GP Aragon. Vince Martin. Remuntada Bezzecchi dalla 18alla 2posizione. Terzo Bastianini : In Moto3 le penalizzazioni ridisegnano la griglia di Aragon. Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Enea Bastianini, Nicolò Bulega e Lorenzo dalla Porta vengono retrocessi di dodici posizioni. Niccolò ...

Moto3 - Aragon : 2 punti premiano la rimonta di Bulega : Recuperare non è mai facile, ma lo Sky Racing Team VR46 con Nicolò Bulega al MotorLand Aragon conquista 2 punti, salvando il salvabile in una gara iniziata tutta in salita. Scattato dalla settima fila ...

Aragon : Moto3 a Martin su Bezzecchi : ANSA, - ROMA, 23 SET - Vittoria di Jorge Martin nella Moto3, al termine del Gp di Aragon. Lo spagnolo del team Del Conca Gresini, Honda, ha consolidato il primato nella classifica mondiale, portandosi ...

Moto3 Aragon : Martin trionfa in solitaria! Bezzecchi 2° : ALCANIZ - Jorge Martin vola in solitaria e vince il Gp di Aragon staccando tutti gli altri. 2° posto per Bezzecchi dopo una grandissima rimonta partita dal 18° posto. Ma nonostante questo il divario ...

Moto3 - GP Aragon : risultati gara. Il trionfo in fuga di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi in grande rimonta : Un capolavoro firmato dallo spagnolo Jorge Martin. L’iberico della Honda si è imposto nel quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3 grazie ad un successo in solitaria ad Aragon (Spagna). Un trionfo vero e proprio per lui che rafforza la sua leadership in graduatoria iridata nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi (KTM), è secondo all’arrivo (+5″984) e fa il possibile per limitare i danni, dopo la penalizzazione di 12 ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP d'Aragon : ... "Foggia e Bulega penalizzati, reclamo non possibile" - Video Sky - Sky Sport MotoGP HD video.sky.it Vedi il video 'Nieto: "Foggia e Bulega penalizzati, reclamo non possibile"' - Sky Sport MotoGP HD ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : Bezzecchi davanti a tutti nel warm-up ma penalizzato. Martin chiude nono : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.40 ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : Jorge Martin per allungare nel Mondiale - Bezzecchi spalle al muro. Si parte con il warm-up : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato iberico si prospetta il solito confronto Italia-Spagna. Jorge Martin, dopo aver ottenuto la nona pole stagionale, è il grande favorito per la vittoria di tappa. Il leader del campionato vuol approfittare del round di casa per allungare nella graduatoria generale nei confronti di Marco Bezzecchi. Il ...

Moto2-Moto3 - Test Aragon 2018 : domani si torna in pista. Programma - orari e tv : Il Motomondiale non è solo la MotoGP e le sessioni di Test particolari assegnate dal calendario non riguardano solo la classe regina. Dopo la gara di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2 e Moto3, le due cilindrate si esibiranno in una giornata di prove il 24 settembre, sempre sul tracciato iberico, per preparare i team al rush finale in vista degli ultimi 5 round iridati. Sarà un’occasione per i due grandi ...

Moto3 Aragon : pole del solito Martin! Masia è 2° : ALCANIZ - Ennesima pole di Jorge Martin che si prende la pole, la nona di stagione, ed eguaglia il suo record dell'anno scorso. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti con 1:57.066, a oltre mezzo secondo ...

Moto3 Aragon - Jorge Martin davanti a tutti - gli italiani inseguono : ALCANIZ - Quando sembrava che Bezzecchi potesse prendersi la pole il gioco di scie dell'ultimo time attack ha ribaltato tutto. L'ha spuntata lo specialista Jorge Martin che ha centrato la nona in ...

Moto3 - GP Aragon 2018 : Jorge Martin centra una pole stratosferica! Bastianini 3° - Bezzecchi 6° : Jorge Martin (Honda Gresini) ha conquistato la pole position del GP di Aragon di Moto3, la nona della stagione (eguagliato il suo record dell’anno scorso), facendo segnare uno stratosferico 1:57.066 che diventa il nuovo record della pista per la categoria. Alle spalle del leader del Mondiale si sono piazzati il padrone di casa Jaume Masia (KTM Bester Capital Dubai), secondo a 0.537, ed Enea Bastianini (Leopard Racing), 3° a 0.593. La ...