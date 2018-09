Aragon | Marquez piega la Ducati di Dovizioso | il titolo è ad un passo

MotoGP - GP Aragon : Lorenzo-Marquez - per noi è concorso di colpa : La caduta di Jorge Lorenzo, con relativa lussazione e frattura alle dita del piede destro, ha una coda polemica che si dimena nel tardo pomeriggio in conferenza stampa. Ce l'ha con Marquez. Una volta ...

VIDEO MotoGP - Highlights GP Aragon 2018 : Marc Marquez vince nel finale - battuto Dovizioso. Valentino Rossi ottavo - cade Lorenzo : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è tornato al successo grazie a un finale incandescente in cui ha pigiato forte sull’acceleratore respingendo gli assalti di Andrea Dovizioso mentre Andrea Iannone completa il podio. Valentino Rossi chiude in ottavo posizione, Jorge Lorenzo è caduto alla decima curva. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del GP di Aragon ...

MotoGP - GP Aragon. Jorge Lorenzo accusa Marc Marquez : 'A terra per colpa sua' : Caduto alla prima curva del GP di Aragon, dove era partito dalla pole, Jorge Lorenzo si sfoga in conferenza: "C'è molta rabbia, perché avevo una grande possibilità di vincere. A parte l'infortunio la ...

MotoGp Aragon - Lorenzo se la prende con Marquez : «Mi chieda scusa» : ALCANIZ - 'Spero solo che Marc venga a scusarsi, a sapere come sto e soprattutto che non lo faccia di nuovo' . Jorge Lorenzo se la prende con il campione del mondo dopo la caduta alla prima curva di Aragon. 'Sto male, mi sento impotente e abbastanza arrabbiato - ha dichiarato lo spagnolo della Ducati al canale della MotoGp -. L'ingresso di Marc mi ha ...

MotoGP - Marc Marquez - il re di Aragon : vittoria e allungo in classifica su Dovizioso : Vincere ad Aragon è ormai diventata una piacevole abitudine per Marquez, che piazza una vittoria decisiva nella corsa al titolo e smentisce le dichiarazioni "di facciata" della vigilia. Dopo le ...

MotoGp - Aragon : Marquez vince il duello con Dovizioso e mette il mondiale in cassaforte : Dovizioso ne ha approfittato prendendo il comando, mentre le due Suzuki si sono appiccicate al campione del mondo, secondo. Molto più lontano, Valentino con infinito talento ed umiltà si metteva ad ...

MotoGp – Marquez tra verità e sogni ad Aragon : “dopo il warm up ho avuto una discussione con HRC” : I segreti di Marc Marquez: la vittoria di Aragon e i conti per la vittoria del titolo Mondiale, le parole del leader della classifica piloti dopo la gara spagnola Favolosa vittoria di Marc Marquez oggi davanti al suo pubblico al Motorland. Lo spagnolo della Honda allunga in classifica su Andrea Dovizioso, portandosi a 72 punti di vantaggio, grazie al successo al Gp di Aragon. Una gara spettacolare, con un duello al cardiopalma con Andrea ...

Aragon : Marquez - Dovizioso e Iannone sul podio. Rossi 8° : Marc Marquez vince il GP di Aragon e consolida la leadership in campionato, chiudendo davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso. Il campione Honda ha passato l’italiano a tre giri dalla fine, conquistando un successo che lo avvicina al quinto Titolo. Terzo Andrea Iannone, che torna sul podio da dove mancava da Jerez, in maggio. Uno […] L'articolo Aragon: Marquez, Dovizioso e Iannone sul podio. Rossi 8° sembra essere il primo su ...

Marc Marquez - GP Aragon 2018 : “Penso di aver vinto grazie alla scelta delle gomme - questa volta non ho aspettato l’ultima curva…” : Un fenomenale Marc Marquez ha conquistato la vittoria del Gran Premio d’Aragon 2018, quattordicesima gara della stagione, dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Il leader della classifica iridata ha adottato una strategia attendista nella prima metà di gara, rimanendo in scia a Dovizioso, per poi spingere al massimo nelle ultime tornate. Il nativo di Cervera allunga così a ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Oggi contro Marquez non potevo fare di più - ma la moto continua a crescere” : Andrea Dovizioso non è affatto dispiaciuto del mancato successo nel Gran Premio di Aragon 2018 della motoGP. Anzi, il pilota della Ducati è assolutamente soddisfatto del suo secondo posto, ottenuto dopo una bella lotta con Marc Marquez su una pista che, solitamente, vedeva soffrire, e non poco, le Ducati. In questo fine settimana, invece, la Desmosedici si è comportata in maniera ben differente, e ha permesso al romagnolo di giocarsela fino alla ...

