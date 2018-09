Aragon | in Moto2 vince Binder

Moto2 Aragon : trionfo di Binder - Bagnaia è 2° : ALCANIZ - Un Binder rabbioso e quasi perfetto centra la seconda vittoria in carriera nel deserto di Aragon. Bellissima e molto sportiva la battaglia tra i primi quattro ma dietro al vincitore a ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Brad Binder vince davanti a Bagnaia e Baldassarri - settimo Oliveira che perde punti preziosi : Dopo aver centrato la pole position, il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) vince il Gran Premio di Aragon della Moto2 grazie ad una prova solida e matura (facendo il bis dopo il successo del Sachsenring), precedendo per 1.526 secondi Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) che allunga in classifica generale, e Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) che completa il podio con pieno merito a 2.055. Il pilota marchigiano centra la ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP d'Aragon : ... "Foggia e Bulega penalizzati, reclamo non possibile" - Video Sky - Sky Sport MotoGP HD video.sky.it Vedi il video 'Nieto: "Foggia e Bulega penalizzati, reclamo non possibile"' - Sky Sport MotoGP HD ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : gara incerta - Bagnaia e Oliveira deveono rimontare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto2. Francesco “Pecco” Bagnaia, reduce dal trionfo di Misano, vorrà fare grandi cose anche in Spagna davanti al pubblico iberico di appassionati. L’alfiere dello Sky Racing Team ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche che hanno sorriso al pilota della KTM Brad Binder ma Bagnaia può essere contento ...

Moto2-Moto3 - Test Aragon 2018 : domani si torna in pista. Programma - orari e tv : Il Motomondiale non è solo la MotoGP e le sessioni di Test particolari assegnate dal calendario non riguardano solo la classe regina. Dopo la gara di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2 e Moto3, le due cilindrate si esibiranno in una giornata di prove il 24 settembre, sempre sul tracciato iberico, per preparare i team al rush finale in vista degli ultimi 5 round iridati. Sarà un’occasione per i due grandi ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Brad Binder centra la pole position - quinto Bagnaia - 18esimo Oliveira : Dopo una qualifica davvero equilibrata ed avvincente è il sudafricano Brad Binder (Re Bull KTM Ajo) a centrare la pole position (la prima in carriera) del Gran Premio di Aragon 2018 della Moto2. Un risultato a sorpresa, in una sessione dominata dall’equilibrio con i primi sei piloti racchiusi in appena 168 millesimi e i primi venti in appena un secondo. Alle spalle di Binder, infatti, troviamo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Alex Marquez comanda - Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira si nascondono : E’ dello spagnolo Alex Marquez (KAlex) il miglior crono dell’ultimo turno di prove libere della classe Moto2 del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, sfruttando degli pneumatici adatti al time-attack, ha ottenuto il tempo di 1’53″319 a precedere di 13 millesimi il tedesco Marcel Schrotter e di 44 il nostro Mattia Pasini. Il romagnolo, in particolare, ha fatto vedere anche un ...

Moto2 - GP Aragon. Libere 2 : comanda Marcel Schrotter davanti a Pecco Bagnaia - Alex Marquez 3° : Marcel Schrotter è il più veloce in pista, con il tempo registrato in FP1, ma è Pecco Bagnaia a mostrare il passo migliore. Il pilota della VR46, che domenica correrà il suo centesimo gran premio, ha ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Pecco Bagnaia davanti a tutti - Locatelli quarto : Francesco “Pecco” Bagnaia davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP Aragon 2018, tappa del Mondiale Moto2. Il leader della classifica generale ha subito battuto un colpo dopo il secondo posto ottenuto nella FP1 e ha timbrato un notevole 1:53.784 confermando di poter lottare per la vittoria ancora una volta dopo il fenomenale successo ottenuto a Misano che gli ha permesso di allungare in campionato. Il piemontese ha ...