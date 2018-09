Aquarius | Panama blocca la nave | Pressioni dal Governo italiano

Aquarius2 - Viminale smentisce pressioni su Panama. Salvini : “Nessun Paese la vuole” : Il Viminale respinge le accuse. Salvini: "È evidente che nessun Paese voglia prendersi la responsabilità di essere identificato con una nave che intralcia le operazioni di soccorso in mare, rifiuta il coordinamento con la guardia costiera libica, attacca alcuni governi democratici come quello italiano, pretende di distribuire dei clandestini in Europa".Continua a leggere

Salvini : Aquarius - no pressione su Panama : 20.10 Nessuna pressione del Viminale su Panama, che toglie la bandiera ad Aquarius2 come aveva già fatto Gibilterra. "E evidente - dice il ministro dell'Interno Salvini - che nessun Paese voglia prendersi la responsabilità di essere identificato con una nave che intralcia le operazioni di soccorso in mare, rifiuta il coordinamento con la guardiacostiera libica, attacca alcuni governi democratici come quello italiano, pretende di distribuire ...

Nave Aquarius - Ong : pressioni su Panama : 19.15 Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere (Msf) si dicono "sconvolte dall'annuncio da parte dell'Autorità marittima di Panama di essere stata costretta a revocare l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale sotto l'evidente pressione economica e politica delle autorità italiane". La denuncia arriva da un comunicato congiunto delle due Ong. L'Aquarius è l'unica Nave gestita da una Ong rimasta per la ricerca e il soccorso nel ...

