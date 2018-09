Aquarius 2 salva 50 migranti | Salvini | “denuncio le Ong” Ultime notizie | Pd attacca il

L'equipaggio dell'Aquarius - ha salvato stamane nel Mediterraneo Centrale 11 migranti : I volontari della nave Aquarius, il natante della Ong 'Sos Mediterranee', hanno salvato questa mattina 11 migranti nel Mediterraneo Centrale e si sono rifiutati di trasferirli su una motovedetta ...

Nave Aquarius salva 11 migranti al largo della Libia : "Abbiamo informato le autorità italiane" : Nave Aquarius ha completato il salvataggio di una piccola imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Ne dà notizia via Twitter Sos Mediterranee Italia, spiegando che “la barca, sovraffollata, cominciava a prendere acqua. Nessuno aveva giubbotti di salvataggio. Le 11 persone a bordo sono ora al sicuro”. Prima del salvataggio, Aquarius “ha informato le autorità marittime ...

Migranti - Aquarius ancora bloccata nel Mediterraneo. La ong denuncia : “I libici non coordinano più i salvataggi” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Nick Romaniuk, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso per SOS Mediterranée e Aquarius, spiega la situazione: “Abbiamo informato i centri di coordinamento italiano e maltese e che ci saremmo messi in una posizione di stand-by mentre cerchiamo di contattare altre autorità marittime competenti per provare a trovare un place of safety per sbarcare queste persone. Per il momento sia Malta ...

Aquarius - “Gli italiani non coordinano più e i libici non danno informazioni sulle barche in difficoltà : i 141 salvati per caso” : “Che succede se nessuno ci accoglie?”. Ines è marocchina e ha perso il marito in Libia l’anno scorso. Lo hanno ucciso. Viveva lì da cinque anni, dopo averlo sposato. Ora viaggia da sola. “Lì non ho nessuno. Vorrei raggiungere la mia famiglia in Francia“. Lo scafista, racconta, gli aveva promesso un viaggio “su una barca grande, solo quattro persone”. Aquarius l’ha soccorsa in un barchino di legno ...

Aquarius intercetta barchino da Tunisia : “Salvataggio? No grazie - noi andiamo a Lampedusa” : Un barchino con 11 persone a bordo, 9 uomini e 2 bambini apparentemente intorno ai 13-14 anni, tutti di nazionalità presumibilmente tunisina, è diretto a Lampedusa. Uno “sbarco fantasma” che potrebbe avvenire in nottata. Lungo la sua rotta, in zona Search and Rescue maltese, la piccola imbarcazione a motore è stata avvistato dall’Aquarius, la nave operata da SOS Mediterranèe in collaborazione con Medici senza Frontiere che ha già a bordo 141 ...

Aquarius - appello all'Europa : "Serve un luogo sicuro di sbarco dopo i salvataggi" : Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere chiedono ai governi europei di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino...

Migranti dalla Turchia su una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

Aquarius - da sola nel Mediterraneo : "Ormai siamo l'unica nave Ong per i salvataggi" : A bordo della nave di SOS Mediterranee ci sono 141 migranti soccorsi al largo della Libia: "siamo molto preoccupati che...

Sbarcati in Calabria 72 migranti dalla Turchia. In Libia Aquarius ne salva 141 : Sono arrivati sulle nostre coste su una barca a vela e sono di origine curda, irachena e afghana. La nave della ong, tornata attiva nel Mediterraneo probabilmente si dirigerà verso la Spagna -

Migranti - l’Aquarius salva 141 persone su due barche : a bordo un neonato e 72 minori. Il video dei due interventi : Al decimo giorno di navigazione, Aquarius ha soccorso oltre un centinaio di persone su due differenti imbarcazioni a nord della Libia. Il primo è stato completato alle 11.50, 25 miglia a nord di Zuara. Si tratta di un barchino senza motore con 25 persone a bordo: 19 uomini e sei donne, di cui una incinta: sette del Camerun, sei della Costa d’Avorio, cinque del Bangladesh, tre persone dalla Nigeria, due dal Ghana, una dal Senegal e ...

Migranti - Aquarius salva 141 persone. Altre 72 sono sbarcate in Calabria : Due operazioni di salvataggio nelle acque internazionali a largo delle coste libiche. sono 141 le persone messe in salvo oggi da Aquarius, la nave di soccorso gestita in collaborazione da Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere (Msf) salpata il primo agosto da Marsiglia dopo uno scalo prolungato nel porto francese. A renderlo noto su twitter è la Ong che sottolinea di aver “informato il Centro di Coordinamento Congiunto di Soccorso ...