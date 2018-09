Anziano ferito cadendo da una scala | interviene l' elisoccorso

Anziano sbaglia strada e finisce contromano in Valassina : un ferito lieve sulla Statale 36 : A ottantasette anni ha percorso contromano 50 metri di Valassina provocando un incidente fortunatamente con lievi conseguenze per l'unico ferito , un trentenne di Milano, che qualche minuto dopo le 14 ...

Auto si ribalta nel catanzarese - ferito Anziano : Catanzaro - Un incidente stradale si è verificato in via Risorgimento nel comune di Olivadi a Catanzaro. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su di un lato. A bordo il ...