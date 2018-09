Anticipazioni U&D | novità su Sara e Nicola Panico | Andrea Dal Corso alla corte di Mara

Anticipazioni U&D - torna il trono classico : in studio Andrew - Martina e Gianpaolo : Oggi 13 settembre, alle ore 14.45 circa, torna in tv il trono classico di Uomini e donne. Stando alle Anticipazioni, la prima puntata [VIDEO]partira' con il botto. In studio sara' presente Sara Affi Fella la quale avra' uno scontro verbale con luigi mastroianni. Quest'ultimo è il nuovo tronista del people show di Canale 5. In questo appuntamento pomeridiano, il pubblico avra' modo di scoprire il motivo della rottura di questa coppia. Oltre a ...

Anticipazioni U&D - torna il trono classico : in studio Andrew - Martina e Gianpaolo : Oggi 13 settembre, alle ore 14.45 circa, torna in tv il trono classico di Uomini e donne. Stando alle Anticipazioni, la prima puntata partirà con il botto. In studio sarà presente Sara Affi Fella la quale avrà uno scontro verbale con Luigi Mastroianni. Quest'ultimo è il nuovo tronista del people show di Canale 5. In questo appuntamento pomeridiano, il pubblico avrà modo di scoprire il motivo della rottura di questa coppia. Oltre a Sara, la De ...

Anticipazioni U&D - Luigi voleva lasciare il trono per la Fasone : i due sono usciti insieme : Colpo di scena inatteso nel corso della seconda registrazione di Uomini e donne trono classico di questo pomeriggio, durante la quale Luigi Mastroianni ha rivelato la sua intenzione di voler abbandonare il trono. Ad inizio trasmissione, infatti, il nuovo tronista non ha fatto il suo ingresso in studio, lasciando tutti senza parole. Poco dopo la De Filippi, così come riportato sulle pagine di 'News U&D', ha svelato che Luigi ha passato una ...

Anticipazioni U&D : Luigi Mastroianni ha messo a rischio il suo trono per la 'collega' Mara : Sabato 8 settembre è stata registrata una nuova puntata del trono Classico di Uomini e donne: le Anticipazioni diffuse sul web svelano che il protagonista della giornata è stato Luigi Mastroianni. Il ragazzo, dopo aver rinunciato di fare le esterne con le tre corteggiatrici che aveva scelto, ha chiesto alla redazione di poter incontrare Mara Fasone, anche lei tronista di quest'inizio di stagione [VIDEO]del people show di Canale 5. Dopo essere ...

Anticipazioni U&D : Luigi Mastroianni ha messo a rischio il suo trono per la 'collega' Mara : Sabato 8 settembre è stata registrata una nuova puntata del trono Classico di Uomini e Donne: le Anticipazioni diffuse sul web svelano che il protagonista della giornata è stato Luigi Mastroianni. Il ragazzo, dopo aver rinunciato di fare le esterne con le tre corteggiatrici che aveva scelto, ha chiesto alla redazione di poter incontrare Mara Fasone, anche lei tronista di quest'inizio di stagione del people show di Canale 5. Dopo essere uscito ...

U&D - Anticipazioni trono over : Gemma rifiuta Marco - Ida e Riccardo in crisi : Torna lo spazio dedicato a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata del trono over annunciano la presenza di Gemma Galgani nel parterre femminile e quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Se la dama torinese ha rifiutato la corte di Marco Cappagli, tornato per riconquistarla, Ida si è dimostrata gelosa di alcuni messaggi che il suo fidanzato ha scambiato con un'ex ...

Anticipazioni U&D : la Fella di nuovo in studio - è scontro con Luigi nella 1^ registrazione : Si è svolta ieri la prima registrazione del trono classico di Uomini e donne, il noto programma televisivo pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Stando alle prime Anticipazioni rilevate in rete, nel corso di questa puntata la cui messa in onda è ufficialmente confermata a partire dal 10 settembre assisteremo alla presentazione dei quattro nuovi tronisti. Come gia' sappiamo, i tronisti che vedremo sedere sulla famosa poltrona ...

Anticipazioni U&D : Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella faccia a faccia nella prima puntata : Venerdì 31 agosto è stata registrata la prima puntata stagione di Uomini e donne, e le Anticipazioni rivelano che uno dei nuovi tronisti si è reso subito protagonista di uno scontro. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni che, dopo essere stato promosso da corteggiatore a volto di punta del Trono Classico [VIDEO], ha avuto un duro faccia a faccia con Sara Affi Fella. Sul web, dunque, si legge che i due ex fidanzati si sono accusati reciprocamente ...