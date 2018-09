Anthony Joshua si conferma campione del mondo | Povetkin va al tappeto al 7Â° round

VIDEO Anthony Joshua demolisce Alexander Povetkin - micidiale KO al settimo round nel Mondiale pesi massimi : Anthony Joshua ha sconfitto Alexander Povetkin per KO alla settima ripresa e si è confermato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Il fenomeno britannico ha surclassato il russo e si è confermato il miglior pugile in circolazione nella categoria regina in attesa del confronto con Deontay Wilder (iridato WBC) che si spera avvenga il più presto possibile. Di seguito il VIDEO del KO inflitto da Anthony Joshua ad ...

Boxe - Anthony Joshua è Campione del Mondo dei pesi massimi WBA - IBF - WBO e IBO. Povetkin KO dopo sette riprese : Così era nelle previsioni, così è andata alla fine: Anthony Joshua, nel tripudio di 80.000 persone accorse allo stadio di Wembley, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo dei pesi massimi, unificando le corone iridate WBA, IBF, WBO e IBO. Il ventottenne di Watford ha sconfitto per KO alla settima ripresa il russo Alexander Povetkin, che a 39 anni non è riuscito a compiere quella che sarebbe stata un’impresa oltremodo storica. Il ...

Anthony Joshua vs Alex Povetkin - Mondiale pesi massimi : il britannico per le 4 conferme - il russo cerca l'impresa : Il pugile di origini nigeriane, detentore della WBA e IBO dal 2017, balzò agli onori della cronaca conquistando la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 sconfiggendo il nostro Roberto ...

Anthony Joshua vs Alex Povetkin - Mondiale pesi massimi : il britannico per le 4 conferme - il russo cerca l’impresa : Anthony Joshua contro Alexander Povetkin, il Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Sabato 22 settembre (ore 23.00 italiane), allo Stadio Wembley di Londra, i due pugili si daranno battaglia per le quattro cinture iridate in uno degli incontri più attesi della stagione anche se gli appassionati speravano di vedere l’attesissimo confronto tra Joshua e Deontay Wilder (Campione del Mondo per la WBC) nel match che avrebbe ...

Anthony Joshua vs Alexander Povetkin - domani sera Wembley riapre alla grande boxe : L'attesa c'è, perché si tratta pur sempre di un campionato del mondo dei pesi massimi. Ma non è questo il match che gli appassionati di boxe avevano prospettato per la categoria regina, sin dallo scorso 31 marzo quando battendo ai punti Joseph Parker sul ring di Cardiff, Anthony Joshua aveva aggiunto alla sua collezione di cinture iridate anche quella versione WBO. Saranno quattro le cinture in palio domani sera allo stadio di Wembley, nel match ...

Anthony Joshua vs Alex Povetkin : il russo ai raggi X. L’ex Campione del Mondo WBA stavolta vuole prendersi tutto : Trentanove. Tanti sono gli anni di Alexander Povetkin, di cui tredici passati sul ring a combattere. Eppure “basta” è una parola che nel vocabolario del russo non esiste, e la motivazione è palese: la WBA lo considera tuttora numero 2 del suo ranking mondiale, la IBO numero 1. La sfida contro Anthony Joshua sarà la sua occasione per riprendersi la corona WBA dei pesi massimi e prendersene altre tre: quelle WBO, IBO e IBF. Nato a ...

Anthony Joshua vs Alex Povetkin : il britannico ai raggi X. Il Campione del Mondo a caccia della conferma : Anthony Joshua è pronto per salire sul ring, il volto simbolo del pugilato contemporaneo tornerà a combattere sabato 22 settembre allo Stadio Wembley di Londra. Il britannico incrocerà i guantoni col russo Alexander Povetkin nel Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBO, IBF: il padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico, motivato a difendere le quattro cinture in attesa di riuscire a trovare l’accordo con Deontay ...

Anthony Joshua - Wilder si allontana : l'avversario di aprile potrebbe essere Dillian Whyte : Manca poco più di una settimana alla grande sfida di Wembley tra il campione mondiale dei pesi massimi versione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony Joshua e lo sfidante, Alexander Povetkin in programma il 22 settembre. Il pronostico favorisce nettamente il britannico detentore di quattro corone ed è normale, a questi livelli, pianificare il futuro anche se in questo sport è decisamente connesso con quello che avviene in ogni singolo match. Nel ...

Anthony Joshua : 'Wilder vs Fury? Entrambi hanno bisogno di questo combattimento' : Dunque devo essere prudente perché questo è il livello mondiale della boxe, l'élite, il campionato del mondo di pugilato. Povetkin è un vero sfidante a questi livelli e sarà un bel combattimento. Non ...

Anthony Joshua - rissa sfiorata con Miller durante la conferenza del match contro Povetkin : Doveva essere la conferenza di presentazione del match, valido per il titolo mondiale dei pesi massimi [VIDEO] versione Super WBA, IBF, IBO e WBO che il prossimo 22 settembre, allo stadio di Wembley, vedra' combattere l'imbattuto campione Anthony Joshua e l'ex iridato Alexander Povetkin. Un incontro con la stampa che si è svolto a New York per celebrare un autentico colpaccio di Eddie Hearn. Il match di Wembley, infatti, verra' trasmesso in ...