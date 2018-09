Ancelotti | con nuovo modulo piu' solidi

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Torino-Napoli - Ancelotti nel dopo gara : “Bene in attacco - più solidi con il 4-4-2” : I tre punti conquistati a Torino possono far gioire Carlo Ancelotti, il cui lavoro sta iniziando a mettere in mostra le prime modifiche rispetto all’impostazione che Sarri aveva dato alla squadra. Una di queste riguarda il ruolo di Insigne, mattatore della sfida odierna: “Ho spostato Insigne per tenerlo più fresco in attacco e togliergli responsabilità difensive. Ha fatto un’ottima partita, ma come lui anche Verdi e ...

Torino-Napoli - le probabili formazioni. Ancelotti conferma il 4-4-2 : Il nuovo modulo dei partenopei sembra aver risolto l'emorragia difensiva: adesso da sistemare c'è l'attacco, che domani se la vedrà con una squadra che rievoca bei ricordi

Napoli - Ancelotti niente conferenza pre Toro. E quanti dubbi nelle scelte di formazione... : niente conferenza per Carlo Ancelotti alla vigilia di Torino-Napoli. Ci saranno 1500 tifosi al seguito degli azzurri e dunque il settore ospiti sarà tutto esaurito. Hamsik e compagni partiranno nel ...

Stella Rossa-Napoli - la conferenza di Carlo Ancelotti in diretta LIVE : LIVE 18:21 17 set Ha detto che è eccitato sportivamente. È più gasato per l'ambiente che troverà o perché da domani potrà dimostrare che questo girone non sarà un duopolio PSG-LIVErpool? Ancelotti: "...

Napoli - Ancelotti ritrova l'Europa : live la conferenza da Belgrado : Il Napoli atteso dalla bolgia del Marakana. Gli azzurri sono arrivati qualche ora fa a Belgrado, teatro della prima affascinante sfida di questo nuovo girone di Champions League. Carlo Ancelotti,...

Napoli - retroscena Ancelotti : 'State ancora in spiaggia?'. Strigliata negli spogliatoi nel match contro la Fiorentina : Ancelotti striglia la squadra: il retroscena nell'intervallo di Napoli-Fiorentina Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, nel corso dell'intervallo ...

Insigne salva Ancelotti. Ma il Napoli fatica anche contro la Viola : La storia di Lorenzo Insigne e la Viola è fatta di bei ricordi e qualche nota stonata. Dall'esordio al San Paolo in serie A nel 2012 alla doppietta in Coppa Italia fino alla rottura del crociato anteriore che lo fece rimanere fuori quattro mesi. Ieri l'ultimo capitolo, positivo, di questa storia: il sesto gol alla Fiorentina, il cinquantesimo in serie A del folletto di Frattamaggiore che risolve una partita contro un avversario ostico e per ...

Ancelotti : 'Vinto con un sistema provato 20 minuti - Insigne il migliore. Genova? Un raffreddore che può tornare' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli, è stato intervistato su Sky Sport al termine della partita di oggi contro la Fiorentina vinta per 1-0 dagli azzurri. Queste le sue parole raccolte e sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori. 'A ...

Maksimovic : 'Con Ancelotti siamo contenti - sappiamo di poter giocare tutti' : Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro la Fiorentina. 'Dobbiamo essere contenti, meritavamo di vincere per le occasioni che abbiamo avuto. siamo stati superiori in tutte le statistiche. Dobbiamo ...

Ancelotti : 'La sconfitta con la Samp non è la fine del mondo' : Roma, 14 set., askanews, - Obiettivo riscattare la brutta sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Il Napoli di Carlo Ancelotti si rituffa nel campionato. Gruppo compatto, completo e coeso alla ...

Napoli - Ancelotti Più concentrazione sui dettagli - con la Fiorentina per ripartire : Abbiamo perso una partita brutta, ma non è la fine del mondo. Siamo all'inizio del campionato. Ho letto che il Napoli sarebbe la squadra che corre di meno: la distanza totale è stata inferiore di ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Ballottaggio in attacco - testa alla Fiorentina e poi alla Champions” : Domani alle 18 il Napoli scenderà in campo al “San Paolo” contro la Fiorentina, così Carlo Ancelotti si è prestato alle domande della consueta conferenza pre-gara. Il tecnico di Reggiolo, che si è detto particolarmente dispiaciuto per il grave infortunio occorso a Chiriches, riparte dall’analisi della brutta sconfitta contro la Sampdoria: “Nella sosta abbiamo analizzato bene la gara, è vero che non è stata una buona ...