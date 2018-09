Ancelotti acquista un cavallo purosangue

calcioweb.eu

(Di domenica 23 settembre 2018) Carlopiazza un colpo di mercato a Milano, non per il Napoli bensì per la sua Scuderia dei Duepi. L’allenatore si è infatti assicurato Black Mirror, femmina, che per 75mila euro è stato ilpiù costoso fra quelli venduti all’asta selezionata riservata agli Yearlings, che si è svolta all’ippodromo del trotto Snai La Maura. La madre di Black Mirror è Paris To Peking, che ha conquistato due vittorie fra i due e i quattro anni, mentre il padre è Teofilo (figlio del campione Galileo), stallone che era considerato il galoppatore più forte d’Europa nel 2006 ed è stato costretto l’anno successivo a chiudere la carriera per un infortunio al ginocchio.L'articolounCalcioWeb.