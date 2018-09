Ambiente | Italia prima in Europa per mercato delle auto ecologiche

Giorgio Vacchiano - l'italiano «incoronato» da Nature : «Ho rifiutato offerte dall'estero - volevo impegnarmi per l'Ambiente in Italia» : ... scelti da Nature analizzando il database di tutte le riviste scientifiche che fanno capo alla testata perché «stanno lasciando il segno nella scienza», «Il mondo ai loro piedi» si intitola ...

Ambiente - geologi : Italia in infrazione sul radon - gravi impatti sanitari : “L’istituto superiore della sanità ha stimato che circa il 10% dei decessi per tumore polmonare siano attribuibili al radon. Attualmente l’Italia non ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom e dal febbraio 2018 si trova in condizione di infrazione. Occorre quindi porre attenzione ad un problema geologico poco conosciuto ma che ha importanti conseguenze di tipo sanitario“: lo ha dichiarato Vincenzo Giovine, vicepresidente ...

L'Ambiente debole : la crisi Sogesid e il futuro dell'Italia : ... proprio in un momento nel quale, sarebbe opportuno investire con maggior forza per recuperare competitività attraverso le azioni di economia circolare e di innovazione dei processi produttivi. Il ...

Italiani sempre più attenti all'Ambiente : domotica e risparmio energetico per vivere meglio : Tutto questo è stato possibile anche per merito della diffusione della domotica, una scienza il cui obiettivo è ridurre i consumi energetici, una missione resa possibile dalle nuove tecnologie ...

POPULISMI/ D'Ippolito - M5s - : reddito - Ambiente - giustizia - così difendiamo gli italiani : Dal caso Diciotti alle iniziative per l'acqua pubblica al Sud, dall'Europa al reddito di cittadinanza: parla Giuseppe D'Ippolito , M5s, .

Polo Mercitalia - TX Logistik premiata per gestione integrata Sicurezza - Ambiente - Qualità : TX Logistik , società di Polo Mercitalia del gruppo FS Italiane, ha ottenuto un importante riconoscimento, il Merit Award , per aver adottato un Sistema di gestione Integrato, SGI, su tre tematiche: ...

Protezione dell’Ambiente - l’Italia investe lo 0 - 7% del bilancio. Ma ne spende la metà : Appena 4,7 miliardi di euro, un bottino davvero misero. Nel 2017 l’Italia ha impegnato per la Protezione dell’ambiente e gestione delle risorse naturali solo lo 0,7% della spesa primaria complessiva del bilancio. Il dato emerge dall’Ecorendiconto dello Stato, documento preparato dalla Ragioneria generale per fare il punto sugli investimenti pubblici a tutela dell’ambiente. La beffa è che l’esborso reale è stato solo ...

Terremoto Centro Italia - LegAmbiente : “Dopo 2 anni rimosso meno del 50% delle macerie” : A due anni dal Terremoto che il 24 agosto del 2016 devasto’ Amatrice e il Centro Italia, la ricostruzione procede ancora a rilento. In particolare quella delle scuole e la rimozione delle macerie restano ancora i due talloni di Achille. A confermarlo i numeri raccolti da Legambiente nel report “Lo stato di avanzamento dei lavori nelle aree post sisma” dove l’associazione ambientalista fa il punto sulla ricostruzione delle ...

Ambiente - Realacci : ultima estate in Italia coi cotton fioc non degradabili : “Questa sarà l’ultima estate con i cotton fioc in plastica non biodegradabile, dal 1 gennaio 2019 saranno infatti vietati“: lo ricorda il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci. Grazie a un suo emendamento alla legge di Bilancio, redatto da presidente della Commissione Ambiente di Montecitorio nella passata XVII Legislatura, dal primo gennaio 2019 scatterà il divieto ai cotton fioc non biodegradabili e, dal primo ...

LegAmbiente a Di Maio : 'Stop a deriva petrolifera nel mare italiano' - : ... il biometano o in attività ambientalmente sostenibili come quelle legate all'economia circolare che farebbero di questo Paese, sicuramente un Paese virtuoso dal punto di vista ambientale', ha ...

LegAmbiente : nei laghi italiani 2 - 5 rifiuti ogni metro quadrato di spiaggia. Il 75% è plastica : Iniziativa a cui sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del distretto produttivo della rubinetteria e dell'economia del turismo, organizzata proprio nei giorni in cui sul ...