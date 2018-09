Alpinista precipita sulla Grignetta | è ferito | complesso intervento di recupero con

Precipita dalla parete e batte la testa : grave Alpinista piacentino : Si schianta contro un palo della luce alla rotonda, ferito 40enne 3 Tir rimane incastrato in una curva, vigili del fuoco al lavoro 4 San Giorgio, scippa una donna della borsetta ma viene preso grazie ...

Tragedia sul Monviso : Alpinista precipita e muore/ Ultime notizie : cordata francese resta bloccata per lo choc : Tragedia sul Monviso: alpinista precipita e muore. Non si conosce l'identità della vittima, cordata di tre francesi sotto choc dopo aver assistito alla caduta resta bloccata.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Alto Adige - morto un Alpinista : precipitato per 150 metri/ Ultime notizie : disperso un suo compagno : Alto Adige, morto un alpinista: precipitato per 150 metri. Ultime notizie: disperso un suo compagno. La vittima ha 55 anni ed è di origine tedesca(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Precipita dalla Serriera dell'Autaret : morto Alpinista 76enne/ Caduto in un dirupo a 2500 metri di quota : Precipita dalla Serriera dell'Autaret: morto alpinista 76enne di Alba, Caduto in un dirupo a 2500 metri di quota. Era in cordata con altre due persone ora sotto choc.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:05:00 GMT)

Monte Bianco - Alpinista italiano precipita e muore sul versante francese : Un alpinista italiano di 36 anni di Bolzano è morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato 'per circa 600 metri dal versante ...

Alpinista precipita e muore sul Cervino : 20.47 Un Alpinista di 28 anni di Arezzo è morto a quota 3700 metri, dopo una caduta di alcune centinaia di metri mentre stava facendo il passaggio del 'Enjambee', a valle della Capanna Carrel sul Monte Cervino. Le cause dovranno essere appurate dalle autorità competenti e da quanto ricorderà l'amico, un coetaneo aretino, che era partito con lui e che si trovava insieme al momento dell'incidente. A dare l'allarme è stato proprio il compagno ...

Cervino - Alpinista precipita e muore. Secondo incidente in 5 giorni - : La vittima era un appassionato della montagna e aveva già effettuati altre escursioni. Il corpo è stato portato in Svizzera per competenza territoriale. A dare l'allarme il compagno di cordata

Italia/VS : Alpinista muore precipitando dal Cervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alpinista precipita sul Cervino : morto a 3700 metri/ Ultime notizie Aosta - allarme dato da compagno di cordata : Aosta, precipita Alpinista sul Monte Cervino: morto dopo volo a 3700 metri di altezza. Ultime notizie, l'allarme dato dal compagno di cordata sotto choc(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 15:48:00 GMT)

Incidenti in Montagna : precipita sul Cervino - morto Alpinista : Incidente mortale sul Cervino: il soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un alpinista caduto mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota, a valle della Capanna Carrel. Il corpo dell’alpinista è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, per competenza territoriale. Il compagno di cordata, che è rientrato a Capanna Carrel per dare l’allarme, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino ...

Dolomiti - Alpinista precipita e muore sulle Tre Cime/ Ultime notizie : scalava in solitaria - ignota l'identità : Dolomiti, alpinista precipita e muore sulle Tre Cime: non portava con sé documenti di identità. Recuperata la salma. Solo ieri un nuovo incidente ad alta quota.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Incidenti in Montagna : Alpinista precipita sul Cervino - morto : Grave incidente sul Cervino, a Colle del Leone, a quota 3600 mt: necessario l’intervento con l’elicottero per il recupero di un alpinista precipitato per alcune centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trasportato a Cervinia. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista precipita sul Cervino, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna : nuova vittima - Alpinista precipita sul Cervino : Ennesimo incidente mortale sulle montagne della Valle d'Aosta. L'elicottero del Soccorso alpino è intervenuto sul Colle del Leone, a quota 3600 metri sul Monte Cervino, per recuperare un alpinista precipitato per alcune centinaia di metri. Il cadavere dell'uomo, non ancora identificato, è stato trasportato a Cervinia per le operazioni di riconoscimento.

Alpinista tedesco morto precipitando dalle Pale di San Martino : Incidente in montagna. Un Alpinista tedesco ha perso la vita precipitando dalle Pale di San Martino, sulle Dolomiti orientali. L’uomo