Alluvione lampo in Tunisia | morti e gravi danni Le immagini catastrofiche

Ciclone Mediterraneo - Alluvione lampo in Tunisia : 200 mm di pioggia in poche ore - 3 morti : Piogge torrenziali hanno investito ieri diverse regioni della Tunisia, in particolare nella penisola di Capo Bon: le inondazioni hanno provocato la morte di 3 persone nella città di Nabeul. In poche ore si sono registrati oltre 200 mm di pioggia, che hanno gravemente danneggiato i raccolti, secondo quanto riferito dalle autorità tunisine. Il capo del governo ha promesso aiuti ai cittadini e agli agricoltori colpiti dalla “catastrofe ...