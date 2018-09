Allerta Meteo | subito dopo l’Equinozio d’Autunno arriva sull’Italia un’intensa sfuriata

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 22 Settembre : maltempo all’estremo Sud e al Nord/Est : Allerta Meteo – Un sistema perturbato in transito sull’Europa settentrionale, raggiungerà nelle prossime ore la nostra Penisola, determinando precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia per Sabato 22 Settembre : criticità gialla per forti temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di criticita’ Meteo di color giallo a causa di temporali che potranno interessare in particolar modo la pianura udinese, la costa e la fascia orientale, da mezzanotte alle 18 di domani. Gia’ dalle prime ore della giornata e’ previsto un peggioramento del Meteo con piogge da moderate ad abbondanti e temporali. Localmente sara’ possibile qualche temporale ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per temporali dalle 14 alle 20 di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta Meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi per le zone Alto Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio. Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. L'articolo allerta Meteo Campania: criticità “gialla” per temporali dalle 14 alle 20 di ...

Allerta Meteo Veneto : instabilità - rovesci e temporali sulle zone nord orientali : Una perturbazione in transito a nord delle Alpi interesserà domani marginalmente il Veneto. A partire dalle prime ore di sabato il tempo sarà variabile, a tratti instabile sulle zone orientali, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporali da locali a sparse, più probabili nella notte e mattinata sulle zone nord orientali (Bellunese, Trevigiano, Veneziano centro settentrionale). Diradamento dei fenomeni in serata. Non si escludono ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo continua ad alimentare forte maltempo al Centro/Sud : piogge e temporali da Roma a Palermo [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - Ciclone Mediterraneo ancora in forza oggi al Centro/sud ma entro domani esaurirà l’energia : Allerta Meteo – Ultima giornata di vigore del Ciclone Mediterraneo in azione da due giorni sul medio e basso Tirreno. Fortunatamente, come pure anticipato da queste pagine, il grosso delle precipitazioni da esso prodotte è stato riversato in mare. Pur tuttavia, diverse aree del Nuorese Centro orientale, ma anche dell’Ogliastra, hanno ricevuto accumuli sui 60/80 mm e, fino alle 24.00 di oggi, ne sono attesi altri 30/40 o anche oltre ...

Allerta Meteo Estofex : il ciclone Mediterraneo rischia di provocare alluvioni lampo oggi in Sicilia : Allerta Meteo –Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sicilia, valida fino alle ore 8 del 22 settembre, per alluvioni lampo. Una forte zona frontale dal Nord Atlantico sulla metà settentrionale dell’Europa prepara il terreno per una prima serie di cicloni autunnali. Una depressione viaggia in direzione est, dalle Isole Britanniche verso Svezia e Polonia e supporta il rafforzamento di un ciclone ...

Allerta Meteo - il ciclone Mediterraneo scatena violentissimi temporali al Centro/Sud : bomba d’acqua tra Reggio Calabria e Messina [LIVE] : 1/10 ...

Allerta Meteo - il ciclone sul Mar Tirreno dovrebbe diventare un “Medicane” nelle prossime 24 ore : tutti i DETTAGLI e le MAPPE : 1/10 ...

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità “gialla” per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per temporali con criticità idrogeologica gialla valido dalle 14 alle 20 di oggi. Sulle zone Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele e Tanagro, si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei ...