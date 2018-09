Alex Zanardi nuovo record del mondo nella competizione Iron man | “Nei miei sogni migliori

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 settembre 2018) I suoinon si contano, la sua forza nemmeno. A un anno dall’aver stabilito un primato straordinario – cioè essere il primo paratleta a scendere sotto le nove oreman –è riuscito a migliorare ulteriormente la sua performance:mondiale per la categoria disabili e quinto su quasi 3000 atleti normodotati in gara. In un tweet la felicità del campione per ilstraordinario traguardo raggiunto. La modestia non è la mia qualità migliore, ma oggi me la tiro proprio! 08h26’06”, neinon sarei arrivato a tanto.mondiale per la cat. disabili, e 5o assoluto su quasi 3000 atleti in gara! Che roba! #manemiliaromagna pic.twitter.com/0QwZP3nw6m —(@lxznr) 22 settembre 2018 L'articolodelman: “Nei...