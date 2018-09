Alex Zanardi demolisce il record del mondo paralimpico nell’Ironman

Triathlon - Ironman Italy : Alex Zanardi è quinto assoluto e stabilisce un nuovo record : Alex Zanardi si conferma mito assoluto. Nell'Ironman Italy Emilia Romagna, a cui hanno preso parte 2700 atleti, ha chiuso con il quinto assoluto, normodotati compresi, ottenendo una prestazione da ...

Martina Caironi - Bebe Vio - Alex Zanardi "si espongono" al Musme : ... il Musme, mettendo a disposizione i supporti con cui hanno vinto gare di livello mondiale: la gamba con cui Martina si è sempre allenata per diventare la donna con protesi più veloce al mondo; il ...

Ironman Italy Emilia Romagna. Anache Alex Zanardi e Aldo Rock fra gli iscritti : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 I primi a partire subito dopo lo start saranno circa 70 atleti professionisti: 50 uomini e 20 donne provenienti da tutto il mondo si affronteranno per guadagnare la ...

Alex Zanardi quinto in gara due di DTM/ Video Misano : "Un'emozione incredibile - risultato epico" : Alex Zanardi, DTM di Misano: Video. Il pilota svela come guida senza le protesi e racconta alcuni dettagli della sua vita privata dove sottolinea che è un pantofolaio.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Alex Zanardi stupisce tutti a Misano - quinto in gara 2 con BMW nella tappa italiana del DTM : Per la cronaca, Paul Di Resta , Mercedes Amg C 63, aveva vinto gara 1 e con il sesto posto, ma con i punti del quinto perché Zanardi non compete nel DTM, ha assunto il comando del campionato ...

Alex Zanardi - DTM di Misano / Video - "Ecco come guido senza le mie protesi" : Alex Zanardi, DTM di Misano: Video. Il pilota svela come guida senza le protesi e racconta alcuni dettagli della sua vita privata dove sottolinea che è un pantofolaio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Alex Zanardi torna in gara a Misano senza protesi : Ritorno alle corse automobilistiche con un po' di delusione per Alex Zanardi, che ha concluso al 13/o e ultimo posto gara-1 di Dtm nel circuito di Misano Adriatico, al volante di una Bmw che ha ...

Dieci cose che non sapevi su Alex Zanardi : Zanardi torna a correre. Questa volta nello sport che gli ha procurato l’amputazione alle gambe. Ecco cosa ha svelato prima...

Dtm – Il grande ritorno di Alex Zanardi : bagno di folla a Riccione : Ieri a Riccione a Villa Mussolini e sul palco di piazzale Roma il campione bolognese ha raccontato le motivazioni di una nuova sfida. Da domani in pista a Misano World Circuit. Sabato il concerto di Gianna Nannini al Paddock 2 Il carisma di Alex Zanardi ha emozionato il pre event del DTM e migliaia di persone nella serata di ieri a Riccione, prima a Villa Mussolini intervistato da Lia Capizzi per trenta minuti in diretta su Sky Sport 24 e ...

DTM : Alex Zanardi in esclusiva a Sky : Il DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), il principale campionato tedesco di vetture Turismo, arriva su Sky: sabato 25 e domenica 26 agosto, le due gare in notturna a Misano saranno in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (ch. 204) alle 22.30. Protagonista anche Alex Zanardi, wild card a bordo di una BMW M4 DTM, intervistato oggi […] L'articolo DTM: Alex Zanardi in esclusiva a Sky sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

DTM a Misano con Alex Zanardi : la Guida TV su Sky Sport : Zanardi nell'intervista a Lia Capizzi per Sky Sport 24 ha spiegato cosa sia il DTM e perché correrà senza protesi, ecco le sue parole: "Ho sempre sognato il DTM, certo nella mia carriera non mi è ...

Alex Zanardi torna a correre a Misano : la guida al campionato DTM : Che cos'è il DTM Deutsche Tourenwagen Masters, il DTM è il principale campionato tedesco di vetture turismo, nato nel 1984. Per via della crescente popolarità internazionale fu rinominato ITC , ...

Dtm Misano 2018 - i segreti della BMW da corsa di Alex Zanardi : Tra meno di una settimana Alessandro Zanardi parteciperà al quartultimo round del DTM, il Deutsche Tourenwagen Masters, nella tappa italiana di Misano, al volante di una BMW M4 DTM allestita appositamente per lui. Il campionato turismo tedesco è uno dei più competitivi e spettacolari del mondo, tanto che esce anche dai confini nazionali e il pilota emiliano correrà nel weekend 24-26 agosto al Marco Simoncelli World Circuit. Per permettergli di ...

Alex Zanardi è bronzo : Ancora un oro e un bronzo per l'Italia sul tracciato di Maniago, dove sono in corso i campionati mondiali di paraciclismo. A regalare alla squadra azzurra la quinta medaglia d'oro ci ha pensato ...