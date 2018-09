Alessia | 10 anni | è scomparsa da Soccavo | familiari in ansia

Alessia Marcuzzi - festa con la famiglia allargata per i 7 anni di Mia : dedica dolcissima a papà Facchinetti : Mega party per il compleanno della figlia di Alessia Marcuzzi. La piccola Mia, avuta da una relazione precedente con Francesco Facchinetti, ha compiuto sette anni e per l'occasione la sua...

Matteo Gentili compie 29 anni : la dedica d’amore di Alessia : Grande Fratello: Alessia augura buon compleanno al suo Matteo In occasione del primo compleanno insieme, Alessia Prete dedica un lungo messaggio al suo fidanzato Matteo Gentili. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello, durante l’ultima edizione del programma, vivono felicemente la loro storia d’amore. Contro ogni pronostico, Alessia e […] L'articolo Matteo Gentili compie 29 ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato in rampa di lancio! Italia all’assalto dei 400 misti dieci anni dopo Alessia Filippi : Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo titolo azzurro nei 400 misti donne con la vittoria a Debrecen di Alessia Filippi alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Era il periodo dei costumi gommati, del finto dualismo Pellegrini-Filippi, l’immediata vigilia dell’appuntamento cinese e poi dei Mondiali di Roma che Alessia Filippi avrebbe vissuto da assoluta protagonista (ma nel mezzofondo) a casa sua. Due lustri più tardi ci prova ...

Grande Fratello - Alessia Prete e la malattia all'anca : "Ora ho risolto - ma ho sofferto per anni" : Rispondendo ad una domanda postale via Instagram Story, Alessia Prete svela che sin da quando è nata deve fare i conti con una malattia. Sono nata con una Lussazione congenita alle anche (conosciuta come Displasia) e per anni non ho potuto praticare molti sport, soffrendone. Ora ho risolto e anche in questo ho avuto il mio riscatto.prosegui la letturaGrande Fratello, Alessia Prete e la malattia all'anca: "Ora ho risolto, ma ho sofferto per ...

Alessia Prete svela la malattia con cui è nata : “Sofferto per anni” : Alessia Prete svela la malattia con cui è nata: “Ho sofferto per anni”. Poi spazio alle dichiarazioni su Matteo Gentili Nelle ultime ore Alessia Prete, come molti altri volti noti del web e dello spettacolo, ha deciso di confidarsi con i follower di Instagram. L’ex gieffina, oltre a parlare del suo rapporto sentimentale con Matteo […] L'articolo Alessia Prete svela la malattia con cui è nata: “Sofferto per ...

Alessia Marcuzzi - bikini splendido su Instagram a 45 anni : A 45 anni Alessia Marcuzzi sfoggia su Instagram un bikini splendido, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Archiviati gli impegni televisivi, la conduttrice si sta concedendo un po’ di meritato relax con tutta la famiglia. Subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi, segnata da polemiche e dall’ormai famoso canna-gate, Alessia Marcuzzi era volata alle Maldive con il marito, poco dopo la coppia, insieme a Tommaso e alla piccola ...