Aggredita la Abramovic | una tela sulla sua testa

Marina Abramovic Aggredita - un uomo la colpisce con una tela : fermato : Marina Abramovic è stata aggredita, questa mattina poco prima di mezzogiorno, mentre usciva da Palazzo Strozzi a Firenze che da venerdì scorso ospita una mostra dell’artista serba per festeggiare i 50 anni di carriera. Un uomo ha tirato una tela, di sua composizione, in testa alla celebre performer, 71 anni, che in questi giorni si trova nel capoluogo toscano per una serie di eventi collegati all’esposizione. L’episodio è stato ...

