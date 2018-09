Aereo russo | Israele replica | non siamo responsabili

Aereo russo caduto - Mosca : colpa Israele : 14.19 L'Aereo russo Ilyushin precipitato il 17 settembre presso Latakia in Siria, è caduto "a causa delle azioni negligenti e non-professionali dei piloti israeliani". Così il ministro della Difesa russo in una nota citata da Interfax. "Israele è da condannare per l'accaduto e la morte di 15 militari",-dice il ministro- le azioni dei piloti "hanno posto sotto minaccia aerei militari e civili".

Aereo russo : Mosca accusa - colpa Israele : ANSA, - ROMA, 23 SET - L'Aereo russo Ilyushin precipitato il 17 settembre presso Latakia in Siria, è caduto "a causa delle azioni negligenti e non-professionali dei piloti israeliani". Così il ...

Aereo russo : Mosca accusa - colpa di Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo russo : media - Israele confuta la versione di Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo russo : capo aviazione Israele a Mosca per spiegazioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo russo : Assad attribuisce responsabilità a Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SIRIA - Aereo SPIA RUSSO ABBATTUTO : TUTTI I DUBBI/ Israele si difende : “fuoco amico di Assad - noi senza colpe” : Jet RUSSO con 14 militari ABBATTUTO nel Mediterraneo. Ultime notizie, "colpito da contraerea della SIRIA". Mosca, "azione di Israele irresponsabile, si sono schermati col nostro AEREO"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Aereo spia russo abbattuto da fuoco amico “Colpa di Israele”/ Ultime notizie - Peskov : "Atto provocatorio" : Jet russo con 14 militari scomparso nel Mediterraneo. Ultime notizie, "abbattuto da contraerea della Siria". Mosca, "azione di Israele irresponsabile, si sono schermati col nostro Aereo"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 00:50:00 GMT)

Abbattuto un Aereo russo in Siria - Mosca accusa Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo russo scomparso nel Mediterraneo : "abbattuto dai siriani" : 12.28 - Mosca punta il dito su Israele e si riserva "il diritto di adottare misure adeguate" in merito all'abbattimento del jet miliare russo con 15 persone a bordo al largo della Siria. La scorsa notte le forze regolari del regime di Bashar al-Assad si stavano difendendo da un attacco compiuto da caccia israeliani arrivati dal Mediterraneo che si sarebbero fatti scudo dell'areo militare russo. "Le azioni militari di Israele hanno portato ...

Aereo russo abbattuto da fuoco amico “Colpa di Israele”/ Ultime notizie - Mosca convoca l’ambasciatore : Jet russo con 14 militari scomparso nel Mediterraneo. Ultime notizie, "abbattuto da contraerea della Siria". Mosca, "azione di Israele irresponsabile, si sono schermati col nostro Aereo"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Siria abbatte Aereo spia russo - 15 morti. L'Ira di Mosca : «Colpa degli F16 israeliani» : Quindici morti in aereo-spia russo abbattuto dalla Siria e un incidente diplomatico fra Russia e Israele che porta al limite la tensione in Medio Oriente, tanto che l'ambasciatore di tel Aviv a...

Aereo russo abbattuto da contraerea Siria : Mosca vs Israele/ Ultime notizie - 15 militari morti ‘per errore’ : Jet russo con 14 militari scomparso nel Mediterraneo. Ultime notizie, "abbattuto da contraerea della Siria". Mosca, "azione di Israele irresponsabile, si sono schermati col nostro Aereo"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Aereo russo scomparso : “abbattuto per errore dalla Siria”/ Ultime notizie - Putin : “Israele irresponsabile” : Jet russo con 14 militari scomparso nel Mediterraneo. Ultime notizie, "abbattuto da contraerea della Siria". Mosca, "azione di Israele irresponsabile, si sono schermati col nostro Aereo"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:45:00 GMT)