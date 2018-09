laragnatelanews

: A @Ariachetira @CarloCalenda ricostruisce il percorso che ha portato all'accordo dell'#ILVA e torna sul caso del pa… - La7tv : A @Ariachetira @CarloCalenda ricostruisce il percorso che ha portato all'accordo dell'#ILVA e torna sul caso del pa… - MaurizioMurgia : 'A me mi torna in mente'... Gigi Sabani - laragnatelanews : “A me mi torna in mente”… Gigi Sabani -

(Di domenica 23 settembre 2018) “A me miin mente una canzone, che mi cantava sempre il mio papà”…..la sigla di Premiatissima…. Sono passati undici anni dalla morte di. Il popolare conduttore moriva il 4 settembre del 2007. Un infarto non gli lasciava scampo mentre si trovava a pranzo a casa della sorella. Pur essendo trascorso del tempo sono ancora in tanti, tantissimi a ricordare la simpatia e la professionalità dell’uomo. Le ombre che hanno attraversato una parte della sua vita professionale, hanno lasciato spazio al tenero ricordo delle tante risate e allegria che riusciva a trasmettere in video, come alla radio, sempre e comunque con quella sua risata piena e genuina. A parte alcuni programmi ,che hanno ritrasmesso alcuni brevi frammenti e apparizioni in video, non ci sono stati mai grandi “Ricordi” di. Un vero peccato, una mancanza ...