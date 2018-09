66 passeggeri di un aereo perdono sangue da naso e orecchie | colpa di un errore dei piloti

Panico sull'aereo : passeggeri iniziano a sanguinare dal naso e dalle orecchie : Un volo della Jet Airways è stato costretto a tornare indietro dopo l'ondata di malesseri accusata dalle persone a bordo. Il...

I piloti non regolano la pressione dell’aereo : sanguinamenti per una trentina di passeggeri [GALLERY] : 1/5 ...

Turista si droga in aereo e muore di overdose davanti ai passeggeri : Ha assunto droga mentre viaggiava in aereo. Così è morto un Turista britannico mentre si trovava a bordo di un volo della compagnia Jet2 da Manchester a Ibiza. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni a The Sun, l'uomo aveva iniziato a tremare manifestando alcuni sintomi tipici da overdose. Il Turista, prima di sentirsi male, si era chiuso in bagno diverse volte mentre il volo attraversava la Francia, probabilmente per assumere droga diverse ...

Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan - almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti : Un piccolo aereo con 22 passeggeri è precipitato in Sud Sudan e almeno 19 delle persone a bordo sono morte. Il governo del Sud Sudan ha detto a Reuters che si stanno cercando ancora due persone, mentre un sopravvissuto è The post Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan, almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti appeared first on Il Post.

Uomo provoca i passeggeri e cerca di scatenare una rissa : aereo costretto a tornare allo scalo di partenza : A causa di un passeggero che creava problemi, un volo non stop della Qantas Perth-Londra – 17 ore – è stato costretto a tornare allo scalo di partenza due ore dopo il decollo. L’Uomo si è chiuso nel bagno dell’aereo e vi è rimasto per oltre un’ora: quando ne è uscito ha iniziato ad urlare cercando di provocare gli altri passeggeri e scatenare una rissa. Gli assistenti di volo hanno chiesto aiuto ad alcuni tra i ...

Paura in aereo : epidemia a bordo di due voli da Parigi e Monaco - 12 passeggeri si sentono male : Sui voli della American Airlines partiti da Monaco e Parigi ed atterrati a Philadelphia alcuni passeggeri sono stati colti dagli stessi sintomi di malore che si erano registrati neppure due giorni fa sul volo della Emirates che copriva la tratta Dubai-New York.Continua a leggere

USA : 12 passeggeri su 2 voli dall’Europa accusano malori in aereo : Dodici passeggeri a bordo di 2 voli provenienti dall’Europa, atterrati a Philadelphia (USA), si sono sentiti male a bordo del velivolo, con sintomi influenzali: lo hanno reso noto le autorità aeroportuali. Gli aerei su cui viaggiavano erano entrambi American Airlines: uno proveniente da Parigi e l’altro da Monaco e trasportavano complessivamente circa 250 persone. In corso le indagini dei Centri per la prevenzione e il controllo ...

Settore aereo : traffico passeggeri salito su nuovi massimi nel 2017 - superati i 4 miliardi di persone : ... Iata,: per la prima volta il numero di passeggeri aerei a livello globale ha superato la soglia dei 4 milioni e le compagnie hanno collegato un numero record di città in tutto il mondo con oltre ...

È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male : È rientrato l’allarme per l’aereo di Emirates isolato mercoledì all’aeroporto di New York dopo che alcune persone a bordo si erano sentite male. Una fonte governativa citata da CBS ha detto che sembra essere stata esclusa l’ipotesi dell’attacco terroristico, anche The post È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male appeared first on Il Post.

New York - passeggeri in quarantena al Jfk. «Febbre e tosse a bordo - aereo isolato» : NEW York ? Febbre a 40, tosse convulse: questi i sintomi che hanno scatenato l?allarme a bordo del volo Emirates 203 diretto da Dubai a New York. Molti passeggeri si sono sentiti male...

“Una cosa mai vista”. Choc a bordo : aereo e passeggeri in quarantena. Cosa è stato scoperto : Prendere un volo e atterrare in un incubo. E poi non uno per la tratta più malfamata del mondo, ma un aereo che collega due delle principali (e ricche) città del mondo. Una disavventura a dir poco pazzesca: febbre a 40, tosse e convulsioni: questi i sintomi che hanno scatenato l’allarme a bordo del volo Emirates 203 diretto da Dubai a New York. Almeno cento passeggeri si sono sentiti male in volo. E quando l’aereo è atterrato a New York, ...

