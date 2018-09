24 ore | il film su Rete 4 Curiosità trama Nel cast Charlize Theron e Kevin Bacon oggi

Cinema : Veneto - castelli e dimore storiche diventano location da film (2) : (AdnKronos) - Partecipano all’inzitiva: il Castello di Roncade in provincia di Treviso, il Castello di Thiene, Villa da Schio, Villa Valmarana ai Nani in provincia di Vicenza, il Parco di Frassanelle, Villa Molin in provincia di Padova. A presiedere la Giuria degli International Audiovisual Award il

Cinema : Veneto - castelli e dimore storiche diventano location da film : Treviso, 23 set. (AdnKronos) - I castelli e le dimore storiche del Veneto location da film per giovani di talento. E' il nuovo orizzonte su cui sta lavorando l'Adsi, Associazione dimore storiche Italiane, sezione del Veneto, assieme alla fondazione svizzera filmagogia. In particolare i giovani talen

L'AMICO DEL CUore/ Su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme (oggi - 23 settembre 2018) : L'AMICO del CUORE, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 23 settembre 2018. Nel cast: Vincenzo Salemme che ha curato anche la regia, Eva Herzigová e Carlo Buccirosso.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:45:00 GMT)

48 ore di terrore - Rete 4/ Film - trama e cast con Ian Ziering (oggi - 22 settembre 2018) : 48 ore di terrore, il Film thriller in onda su Rete 4 oggi, sabato 22 settembre 2018. Nel cast: Ian Ziering, Chris Kramer, Pascale Hutton, alla regia George Erschbamer. (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:23:00 GMT)

48 ore di terrore film stasera in tv 22 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : 48 ore di terrore è il film stasera in tv in onda sabato 22 settembre 2018 in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:15. La pellicola diretta da George Erschbamer ha come protagonisti Ian Ziering e Pascale Hutton. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV 48 ore di terrore film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Elopement GENERE: Thriller ANNO: ...

Il signore del male : il film di John Carpenter diventerà una serie tv? : Il lungometraggio del 1987 raccontava una storia ambientata in una chiesa, dove un misterioso cilindro possiede il potenziale per distruggere il mondo. Un prete , Donald Pleasence, scopre una ...

«Un affare di famiglia» : il film vincitore di Cannes al cinema fra amore e violenza : Un affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaLa casa è spoglia, arredata alla bene e meglio. Alle figlie di Osamu, però, non importa. Dopo una lunga giornata di lavoro, la sola cosa che conta è ricongiungersi con il papà, meravigliarsi per qualche trucco di magia e cercare di ...

Chiamami col tuo nome - su Sky Cinema il film vincitore di un premio Oscar : Chiamami COL TUO nome, il film diretto da Luca Guadagnino (Io sono l’amore, Suspiria), presentato in anteprima mondiale al Sundance film Festival 2017, candidato a quattro Premi Oscar®e vincitore di una statuetta per la miglior sceneggiatura non originale a James Ivory (Le Divorce – Americane a Parigi, Quel che resta del giorno), sbarca in prima tv <st...

Ispettore Callaghan : Il caso Scorpio è tuo!/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi - 20 settembre 2018) : Ispettore Callaghan - Il caso Scorpio è tuo!, il film in onda su Iris oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Clint Eastwood e Andrew Robinson, alla regia Don Siegel. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:26:00 GMT)

Sara Tommasi spacca-cuore. Dopo film per adulti - malattia e ricovero - commovente rinascita : cosa farà : A 37 anni, la commovente rinascita di Sara Tommasi . La showgirl, che ha passato anni tremendi tra eccessi, film per adulti , abusi e malattia, secondo PerugiaToday sta per salire all'altare. 'L'...

Nanni Moretti gira un nuovo film : partono i casting : A tre anni di distanza dall'uscita di 'Mia Madre', Nanni Moretti sarebbe pronto a tornare al cinema con un nuovo film. L'indizio arriva dai social, dove ha iniziato a circolare la foto di un volantino ...

Torino Film Festival - chiude il documentario Santiago - Italia diretto da Nanni Moretti : Bentornato Nanni. Il Film di chiusura della 36.ma edizione del Torino Film Festival (23 novembre – 1 dicembre 2018) sarà il documentario Santiago, Italia diretto da Nanni Moretti. Era dal 2015 con Mia madre che il regista romano non tornava in sala con un lungometraggio, e dal 2011 con Habemus papam, in Concorso a Cannes, che non partecipava con un proprio Film ad un Festival. Del TFF Moretti era stato anche direttore nel 2007 e nel 2008 ...

Un Amore Così Grande film al cinema : cast - recensione - curiosità : Un Amore Così Grande è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale il 20 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere commedia sentimentale, diretta da Cristian De Mattheis che ha tra come protagonisti Giuseppe Maggio e Francesca Loy e vanta la partecipazione dei tre ragazzi de Il Volo. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE ...