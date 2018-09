1 2H in più | il ' testo a fronte' della politica italiana ...

Mafia - la Toscana non è più immune : quarta Regione per arresti e denunce. “Contesto economico favorevole ai clan” : Il “mondo di mezzo” non esiste solo nella Roma di Mafia Capitale. Anche in Toscana c’è una Mafia sfuggente, invisibile e meno localizzata che trova terreno fertile nel mondo della politica e dell’impresa arrivando a costituire dei “veri e propri comitati di affari” con i colletti bianchi. A scriverlo nero su bianco è il secondo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione presentato venerdì e curato dalla Scuola Normale di Pisa ...