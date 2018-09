Xiaomi Mi Band 3 Recensione : Sempre La Migliore : Abbiamo provato a fondo la Xiaomi Mi Band 3. E’ Sempre la Migliore come rapporto qualità prezzo, è una bomba. Non è perfetta, ma vale la pena di acquistarla! Xiaomi Mi Band 3 Recensione: la Migliore smartBand da comprare Dopo quasi due anni dal precedente modello, finalmente Xiaomi Mi Band 3 è tra noi. E, proprio come […]

Xiaomi Mi Band 3 con NFC disponibile all'acquisto su GearBest a circa 46 euro : Ci sono volute un bel po' di settimane, diverse più del previsto, però alla fine la Xiaomi Mi Band 3 con NFC è arrivata ed è finalmente in vendita in Cina e online presso i negozi importatori terzi.

Xiaomi Mi Band 3 si aggiorna e permette di registrare gli esercizi dal polso : Xiaomi Mi Band 3 riceve un nuovo aggiornamento del firmware, che introduce la possibilità di registrare gli esercizi direttamente dal polso.

SUPER OFFERTE EBAY : Xiaomi Mi A2 Lite 143€ - Mi A2 170€ - Mi 8 323€ - Mi Band 3 24€ : Incredibili OFFERTE su EBAY per comprare Xiaomi Mi A2 Lite a 143€, Xiaomi Mi A2 a 170€, Xiaomi Mi 8 a 323€, Xiaomi Mi Band 3 a 24€. Coupon 10% EBAY Settembre 2018 Coupon sconto 10% EBAY su tutto il catalogo Settembre 2018 Qualche giorno fa, se ben ricordi, ti abbiamo segnalato una fantastica promozione di EBAY […]

Xiaomi Mi Band 3 con NFC compare in foto : le 666 unità commemorative saranno regalate : Diamo un'occhiata alla versione NFC di Xiaomi Mi Band 3 in queste nuove immagini: la nuova variante è sempre più vicina al debutto insieme alla particolare versione Limited commemorative Edition, che sarà prodotta in 666 unità.

Xiaomi Mi Band 3 Arriva Su Amazon Italia Al Prezzo Più Basso : Compra Xiaomi Mi Band 3 su Amazon Italia al Prezzo più Basso. Disponibile Xiaomi Mi Band 3 su Amazon Italia con disponibilità immediata. Dove comprare Xiaomi Mi Band 3? Xiaomi Mi Band 3 Su Amazon Italia A 29 Euro La fantastica smartBand intelligente Xiaomi Mi Band 3 è finalmente Arrivata in super offerta su Amazon Italia al […]

Xiaomi Mi Band 3 è arrivata su Amazon Italia : disponibile all'acquisto da oggi a 29 - 99 euro : Con un giorno di ritardo, poiché sarebbe dovuta essere disponibile all'acquisto da ieri, Xiaomi Mi Band 3 è arrivata su Amazon Italia per la gioia di tutti coloro che la stavano aspettando con estrema ansia.

Xiaomi Mi Band 3 ha venduto oltre 5 milioni di unità - e sta per arrivare la versione NFC : In appena tre mesi dalla commercializzazione, Xiaomi Mi Band 3 ha superato i 5 milioni di unità vendute. E la prossima settimana arriva la versione NFC.

Xiaomi Mi Band 3 NFC pronta ad esordire in Cina : Huang Wang, CEO di Huami, ha annunciato su Weibo che la versione NFC di Xiaomi Mi Band 3 ha superato tre test ed è quasi pronta per la vendita. Ecco cosa sappiamo

Xiaomi lancia in Italia MiBand 3 e un proiettore tutto da scoprire : Durante un apposito evento, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, Xiaomi ha fatto approdare in Europa, e quindi anche in Italia, MiBand 3 e il suo ultimo gioiellino: il Mi Laser Projector 150. MiBand 3 La famosissima smartband di Xiaomi non ha bisogno di presentazioni, parliamo della classica MiBand, nella sua terza variante. Il solito, classico braccialetto smart, dalla durata incredibile della batteria (1100 MaH) che ci permette di tener ...

Xiaomi lancia in Italia Mi Laser Projector 150" e la smartband dei miracoli Mi Band 3 - : Complessivamente i dispositivi Mi Ecosystem attivati nel mondo sono oltre 115 milioni, costituendo quella che la società definisce la più grande piattaforma consumer iOT al mondo. Tutto questo viene ...

Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male : Come annunciato nei giorni scorsi, Xiaomi ha presentato oggi due nuovi prodotti del proprio ecosistema, Mi Band 3 e Mi Laser Projector.