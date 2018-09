X Factor 2018 e Asia Argento | Sky cambia idea sull' esclusione?

X Factor 2018 - un figlio d’arte sul palco : Leo Gassman conquista giudici e pubblico | Video dell’esibizione : Continuano le audizioni di X Factor 2018, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. I quattro giudici stanno scegliendo i cantanti che andranno a comporre le squadre per i live show. Ieri sera si è esibito sul palco Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro e nipote di Vittorio. Il giovane figlio d’arte è stato uno dei protagonisti della puntata e la sua esibizione è diventata virale in poco tempo. Il ragazzo è molto seguito sui ...

X Factor 2018 - Amanda Lear : ‘Mi ero proposta al posto di Asia Argento - io non pago i minorenni’ : Modella, cantante (con 27 milioni di dischi venduti), personaggio tv, attrice, artista, compagna e musa di personaggi del calibro di David Bowie e Salvador Dalì ora doppiatrice al cinema con Gli incredibili 2 in cui dà la voce alla stilista Edna, Amanda Lear è stata ed è molte cose ma non sarà il prossimo giudice di X Factor. L’intervista, Amanda Lear: ‘David Bowie mi ha pagato le lezioni di canto’ Amanda Lear in una intervista a ‘Liberi ...

X Factor 2018 : Leo Gassman conquista tutti alle Audizioni VIDEO : Durante la terza puntata di Audizioni di X Factor 2018 si è presentato Leo Gassman. Il giovanissimo discende da una famiglia molto importante per il cinema e il teatro italiani. E’ infatti figlio di Alessandro Gassman, nipote quindi del grandissimo Vittorio. X Factor 2018: Leo Gassman conquista tutti con voce e chitarra Leo Gassman, volto fresco e voce profonda come papà e nonno, sale sul palco di X Factor raccontando che in famiglia ...

X Factor 12 - Audizioni | puntata 20 settembre 2018 | Diretta : La trasmissione sta per cominciareX Factor 12, terza puntata: arriva Tommaso Paradiso in giuria Stasera, giovedì 13 settembre, alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la seconda puntata di X Factor 12-Le Audizioni, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage. Come sempre, saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a scegliere chi saranno i concorrenti più talentuosi ad accedere alla fase successiva di ...

