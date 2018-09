Windsurf olimpico – Al Circolo Surf Torbole si lavora per le Olimpiadi di Tokyo 2020

sportfair

(Di sabato 22 settembre 2018) 365 giorni al Campionato del mondo RS:X,. Alsi è già proiettati a settembre 2019 per accogliere i “probabili olimpici” delle tavole a vela Siamo ad 1 anno esatto dal Campionato del mondo della classe Olimpica di, la tavola “Neil Pryde RS:X”, evento in programma aldal 22 al 28 settembre 2019. Un mondiale RS:X, che si riproporrà sul Garda Trentino dopo 13 anni dal suo primo Campionato iridato del 2006, quando la tavola RS:X ereditò lo status a 5 cerchi dal Mistral One Design, tavola olimpica monotipo fino ad Atene 2004. Allora, per l’olimpionica e attuale vice-presidente del CONI Alessandra Sensini, fu un mondiale esplorativo, ma, vincendolo, decise di tornare alle regate olimpiche su questa tavola, che le valse poi la medaglia d’argento a Pechino 2008. L’edizione disarà ...