Wind annuncia le nuove offerte valide dal 24 settembre | anche con smartphone incluso

Outlook per Windows : annunciate le novità in arrivo nelle prossime settimane : Il client desktop di Outlook per Windows è molto utilizzato per quanto concerne l’ambiente aziendale fondato sulla produttività e Microsoft desidera renderlo ancora più semplice e intuitivo. Attraverso un video, il Colosso di Redmond ci svela le principali novità in arrivo per Outlook nel corso delle prossime settimane con l’introduzione di un’ interfaccia ribbon semplificata e nuovi comandi utili per rendere l’esperienza ...

Dotemu annuncia Windjammers 2 per Nintendo Switch e PC : Dotemu ha annunciato che il leggendario gioco di lancio del disco, Windjammers, sta per ricevere un sequel. Windjammers 2 combinerà tutto ciò che i fan amano del titolo classico con animazioni 2D interamente disegnate a mano per creare la migliore esperienza di windjamming. Inoltre, la versione Dotemu sviluppata da Blitworks dell'originale gioco NEO GEO arriverà su Nintendo Switch il 23 ottobre per 14,99 €.Windjammers 2 si presenta più ...

Windjammers 2 annunciato con un Trailer : Dotemu annuncia ufficialmente Windjammers 2, sequel del celebre gioco sportivo dalle animazioni 2D disegnate a mano, basato sull’originale titolo uscito su NEO GEO. Windjammers 2 si mostra in un Trailer Il miglior gioco sportivo che prevede l’utilizzo di un disco volante vedrà un sequel nel 2019. Windjammers 2 proporrà rispetto il prequel una modalità multiplayer online, permettendo a due giocatori ...