Weekend di visite d' arte Quattro monumenti svelano restauri in corso

(Di sabato 22 settembre 2018) Se è vero che la meta è il viaggio, allora anche la vista di un cantiere può essere la chiave per capire meglio un monumento. Lavori in: è questo il senso del programma che la Soprintendenza di archeologia, belle arti e paesaggio ha preparato per celebrare, nel fine settimana, le giornate europee del Patrimonio indette dal Ministero per i Beni Culturali. The art of sharing è il motto dell'iniziativa: l'obiettivo si sposta sulla condivisione del processo e non (solo) sul risultato. Oggi e domani a Milano saranno diversi i luoghi ad aprire le porte pur non essendo pronti, fatti e finiti: regalare un racconto di come un'opera d'o un luogo vengano curati può essere una moda o un'esigenza nel Belpaese di cantieri spesso infiniti, ma è sicuramente una prospettiva suggestiva.I nuovi colori della basilica di san Vittore al Corpo; i segreti del mausoleo imperiale che dorme sotto la ...