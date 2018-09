“VOGLIO VEDERE IL MIO MARE PER L' ULTIMA VOLTA” L' ultimo desiderio e le lacrime

“VOGLIO VEDERE il mare per l'ultima volta”/ Da Marina di Carrara a Ivrea - l'anziano dice addio : “Voglio vedere il mare per l’ultima volta”: l'ambulanza si ferma vicino alla spiaggia per esaudire il desiderio di un uomo di Carrara durante un trasferimento a Ivrea(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:05:00 GMT)

