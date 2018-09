Voglio vedere il mare per l' ultima volta E l' ambulanza si ferma in spiaggia

“Voglio vedere IL MARE PER L’ULTIMA VOLTA”/ Ambulanza esaudisce il desiderio di un paziente 88enne : “VOGLIO VEDERE il MARE per L’ULTIMA VOLTA”: l'Ambulanza si ferma vicino alla spiaggia per esaudire il desiderio di un uomo di Carrara durante un trasferimento a Ivrea(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:39:00 GMT)

Voglio vedere il mare per l’ultima volta/ Ambulanza si ferma sulla spiaggia per esaudire un desiderio : “Voglio vedere il mare per l’ultima volta”: l'Ambulanza si ferma vicino alla spiaggia per esaudire il desiderio di un uomo di Carrara durante un trasferimento a Ivrea(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:06:00 GMT)

“Voglio vedere il mare”. Valerio - tredici anni la fuga in bicicletta : Lunedì. Devo partire lunedì, dopo aver finto di essermi addormentato. Papà fa il turno di notte. Appena la mamma e i fratelli dormono io prendo lo zaino e salgo in sella alla bicicletta. Nessuno si accorgerà della mia assenza. Pedalo di notte così lungo la strada non mi vedono e non rischio di essere scoperto. Prendo l’atlante, la strada l’ho già s...

Pantani - la mamma : 'Non mi arrendo - Voglio vedere in faccia questi bastardi' : Nessuno me lo ridarà più indietro, ma io mi batterò sempre per uno sport pulito. Come faceva Marco. La mia battaglia è iniziata 14 anni fa e andrò avanti finché non avrò la verità. voglio vederli in ...

Milan - Gattuso : "Domani Voglio rivedere i primi 55 minuti del San Paolo" : Il Milan si prepara al match di domani contro la Roma di Di Francesco. C'è da riscattare la sconfitta di Napoli. Gattuso, dopo i tre gol incassati nel secondo tempo del San Paolo, vuole una reazione. "...

«Genova - fischi al Pd» E Casalino : «Voglio vedere i giornali domani...» - Il video : Il portavoce di Palazzo Chigi invia un messaggio a decine di giornalisti durante il funerale di Stato per il crollo del ponte. L’attacco del dem Anzaldi: «Conte lo licenzi»

Temptation Island Vip - Nilufar Addati : "Voglio vedere Giordano come si rapporta con altre ragazze. Non mi spaventa nulla" : Tra le coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, troveremo quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, provenienti dall'ultima edizione andata in onda del Trono Classico di Uomini e Donne.Prima di partire alla volta della Sardegna, Nilufar e Giordano hanno rilasciato un'intervista al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a ...

«Genova - fischi al Pd». E Casalino sfida la stampa : «Voglio vedere i giornali domani...» : Prima invia a decine di giornalisti il link ad un articolo de Il Fatto quotidiano , che, all'inizio dei funerali per il disastro di Genova, riporta «i fischi ai parlamentari del Pd, mentre per il ...

'Voglio andare al calciomercato per vedere al lavoro Raiola e Paratici!' : Ammettendo pure la possibilità che tu possa entrare nel dorato mondo del calciomercato, non troverai, in ogni caso, così facilmente gli addetti ai lavori che vorresti incontrare. Le operazioni di ...