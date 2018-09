Vittorio Feltri demolisce Giuseppe Conte | ' Signor zero | serve un miracolo di Padre Pio'

Vittorio Feltri - la risposta a Fabrizio Cicchitto : 'Berlusconi è fuori gioco - il Pd candidato a morte' : Caro direttore, ho l'impressione che, purtroppo, perché nasca non un'opposizione , questa a livello verbale c'è anche adesso, , ma un'alternativa politica all'attuale maggioranza giallo-verde dovrà ...

Vittorio Feltri e la tragica verità su Bettino Craxi : 'Ho dato io il via alla caccia del Cinghialone - ma...' : La mia era una sorta di nota politica, in quanto, nel luogo in cui si trovava Bettino, i quotidiani arrivavano in ritardo. TIFOSO DI GARIBALDI Craxi non lasciava trasparire le sue emozioni, c' era in ...

Vittorio Feltri da godere a L'Aria che tira : 'Ecco quale sarà il futuro del Pd' - sinistri seppelliti : 'Il futuro del Pd? Una tomba '. 'Il partito si ammazzerà da solo', 'è vecchio, fa opposizione solo con frasi fatte'. Vittorio Feltri è in grande forma. A L'Aria che tira di Myrta Merlino , su La7, fa ...

Asia Argento - Vittorio Feltri a Domenica In : «Tutta la morale è nelle mutande della gente» : Parte con un talk in stile 'l'arena' la prima puntata di 'Domenica In' , che vede il ritorno di Mara Venier su Rai Uno. Ospiti della Venier opinionisti come Vittorio Feltri, in collegamento, Giampiero ...

Domenica In - Vittorio Feltri sbotta sul caso Asia Argento : “La morale non sta nelle mutande delle persone” : La Domenica in di Mara Venier parte da un caso caldo, quello di Asia Argento, chiamando in studio, tra gli altri, Mughini, Roberta Bruzzone e Vittorio Feltri in collegamento. Mentre c’è chi difende la Argento parlando di leggi e di inconsapevolezza, mentre altri continuano a gridare allo scandalo e alla violenza, ma ad uscire fuori dai binari c’è Vittorio Feltri. -- Il direttore perde la testa dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata ...

Vittorio Feltri - chi sono quelli che vogliono morto Silvio Berlusconi : 'Vigliacchi - fuori dalla storia' : In questi giorni il più colpito dagli strali scagliati dal popolazzo è stato il povero Berlusconi accusato di ogni nefandezza, benché egli non sia più attivo nell' orrendo mondo della politica patria.

Vittorio Feltri zittisce la sinistra e i signori dell'Onu : 'Se fossimo davvero razzisti...' : Vorremmo segnalare alla sinistra che la sociologia, scienza approssimativa sui piccoli numeri e attendibile su quelli grandi, si è occupata di fenomeni di massa e trascura, giustamente, le questioni ...

Vittorio Feltri asfalta Silvio Berlusconi : 'Dice che vuol fare la rivoluzione liberale ma...' : Una lunga intervista a Italia Oggi , quella del direttore di Libero Vittorio Feltri . Per spiegare l'impennata nelle vendite da quando , era giugno, il governo giallo-verde è arrivato a Palazzo Chigi. ...

Vittorio Feltri : Giovanni Minoli il migliore per la presidenza Rai - ma Silvio Berlusconi ha detto no : Noi di Libero non ci nascondiamo dietro a un dito. Abbiamo ieri suggerito a Salvini e compagnia cantante, con un articolo di Francesco Specchia, di spingere Giovanni Minoli alla presidenza della Rai. ...

(VIDEO) Vittorio Feltri rabbia in diretta contro Di Maio : “se potessi prenderlo a schiaffi lo farei volentieri” : Vittorio Feltri aggressivo verbalmente nei confronti di Luigi Di Maio, il motivo? Il ridimensionamento delle pensioni Si parla di tagli alle pensioni a Stasera Italia da Barbara Palombelli. Vittorio Feltriprende la parola ed esprime il suo sdegno contro Luigi Di Maio: “Adesso c’è questo qui, che considero poco più dello zero”. “Fa questo tipo di intervento, se io potessi prenderlo a schiaffi questa sera, lo farei”. ...

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : insultatelo e sfottetelo - intanto i consensi salgono : Prendere per il sedere Salvini è diventata una consuetudine. I fighetti di sinistra lo dileggiano e ne prevedono una fine prematura. Salvini è buzzurro, un nazifascista, un uomo crudele che aspira ...

Vittorio Feltri - doppia sentenza : 'Perché tifo Matteo Salvini e chi invece è un indegno' : Ormai il solo politico in grado di imporsi nel nostro Paese di pasta frolla è Matteo Salvini , il quale forse ha creato nella gente aspettative superiori alle proprie forze. Ma occorre dire che i suoi ...

Vittorio Feltri : più lo insultano - più Salvini vince : Chi ce l' ha con Salvini lo aiuta ad affermarsi sempre di più come leader politico vero e credibile. Non c' è verso di andare in controtendenza rispetto allo spirito popolare, che non sbaglia quasi ...

Vittorio Feltri - a Stasera Italia gli fanno vedere la Boldrini in piazza : 'Fighetti di sinistra' : 'Salvini, Di Maio, no pasaran!', urla Laura Boldrini in piazza insieme ad una mezza dozzina di manifestanti, a stare di manica larga. Il video appare davanti agli occhi di Vittorio Feltri , in studio ...