Vigile del fuoco precipita e muore

Ancona : Vigile del fuoco precipita da 7 metri d’altezza - morto : Un vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Ancona è precipitato da un’altezza di 7 metri nel cortile interno della caserma di via Vallemiano: immediato l’intervento del 118, ma il 48enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. In corso accertamenti: potrebbe essere stato un incidente. L'articolo Ancona: vigile del fuoco precipita da 7 metri d’altezza, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

"False multe per vendicarsi delle persone con le quali aveva litigato". Vigilessa sospesa : Grosseto, 18 settembre 2018 - Avrebb e emesso false multe per vendicarsi di persone con le quali aveva litigato. Questa l'accusa per la quale T. I., Vigilessa in servizio a Follonica e residente a ...

Per non dimenticare il sisma - in bici insieme al Vigile del fuoco eroe Giorgio Petrini : Ecco dunque scorgere per le strade del centro Italia il campione del Mondo di rugby Carlo Cecchinato , di off shore Giammaria Gabbiani , di apnea Mike Maric. Con loro Daniela Masseroni, campionessa ...

L'ex Iena Giarrusso nello staff del ministero : Vigilerà sui concorsi all'università. E il Pd ironizza : «È già reddito di cittadinanza» : Da Le Iene all'osservatorio del Governo: a vigilare sui concorsi nell'università e negli enti di ricerca sarà infatti L'ex inviato della trasmissione di Italia 1 Dino...

Grosseto : cade ramo e colpisce alla testa un Vigile del fuoco : Un vigile del fuoco di Grosseto e’ rimasto ferito, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, nel corso di un intervento a Principina a Mare (Grosseto). L’uomo, 57 anni, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando per la messa in sicurezza di alcune piante pericolanti in via dello Storione quando e’ stato colpito alla testa da un grosso ramo. Subito soccorso dal 118 e’ stato trasportato all’ospedale ...

Sicilia - la figlia del boss fa il Vigile urbano : “Scelta poco opportuna”. Il sindaco : “Colpe dei padri non ricadano sui figli” : Il padre era uno dei postini di Bernardo Provenzano. Lei adesso fa l’agente della polizia municipale. E a Casteldaccia, piccolo centro in provincia Palermo, i cittadini si sono divisi. Segnalando la vicenda all’edizione locale di Repubblica che racconta la storia di Alessandra Virruso, figlia di Giuseppe, il capomafia che gestiva i pizzini del latitante Provenzano. Domenica, infatti, la donna ha fatto il suo esordio con la casacca ...

Incendi California - le spaventose immagini del firetornado che ha ucciso un Vigile del fuoco : 1600°C alla velocità di 265 km/h! [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Crollo ponte Genova - Vigile del fuoco : “Una scena catastrofica - peggio di Amatrice o Rigopiano” : “Una scena catastrofica. Quello che ci siamo trovati di fronte era peggio di Amatrice o di Rigopiano o di Norcia“: lo ha dichiarato Patrick Ronc, coordinatore delle unità cinofile dei vigili del fuoco di Aosta in riferimento al Crollo del ponte Morandi a Genova. “Quando abbiamo sorvolato l’area con l’elicottero si capiva che era un disastro. Le ricerche erano difficili per la difficolta’ di movimentazione, ...

Usa - California devastata dagli incendi : morto un Vigile del fuoco : Gli incendi che stanno devastando la California fanno un’altra vittima. Si tratta di un vigile del fuoco, morto mentre cercava di domare il ‘Mendocino Complex’, il rogo che, nato dall’unione di altri due fronti (il River Fire e il Ranch Fire), si è trasformato nell’incendio più grande della storia dello Stato. Secondo Cal Fire, l’ente per la protezione antincendi, il pompiere era dello Utah ed è stato ferito ...

"Il mio ultimo turno da Vigile del fuoco nell'inferno di Bologna. Tra un mese vado in pensione - ho temuto un'altra Viareggio" : Si chiama Roberto Baldan, fa il pompiere e quello di ieri era il suo ultimo turno. Un'ultima giornata di lavoro che si è rivelata davvero arduo visto che Baldan, esperto ispettore dei Vigili del fuoco del Comando di Venezia, si è ritrovato ad intervenire ieri a Bologna, assieme ad altri 20 uomini dei comandi di Venezia e Treviso, sul luogo dell'esplosione che ha devastato il tratto dell'autostrada A14 nei pressi di Borgo ...

Napoli - Vigile a capo della cricca delle case popolari occupate/ Ultime notizie - tariffario per certificazioni : Napoli, vigile a capo della cricca delle case popolari occupate: Ultime notizie, scoperta l'esistenza di un tariffario, al centro dell'inchiesta un agente della Municipale(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:17:00 GMT)

Quattro mezze cartelle / 21 : Ogni donna ha diritto al suo Vigile del fuoco : Dopo una pausa per impegni lavorativi, riprendo la pubblicazione delle proposte editoriali inviate con queste modalità. Buona lettura e buona estate. Ogni donna ha il diritto al suo vigile del fuco di Verena Alò Incipit Il suo casco certamente rosso e una tuta di volo dello stesso colore: oggetti di un pilota dei vigili del fuoco. Ma come tocca queste cose, uno come lui? E come tocca la sua donna, e come fa l’amore uno come lui? Uno che è ...